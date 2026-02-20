El Supremo confirma la pena de 14 años de cárcel para el asesino de Juana Canal

Madrid, 20 feb (EFE).- El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 14 años de prisión impuesta a Jesús Pradales por matar en 2003 a Juana Canal, cuyo cuerpo descuartizó y ocultó en un paraje de Ávila, donde sus restos fueron hallados por casualidad 16 años más tarde.

La sentencia, que cuenta con el voto particular del magistrado Eduardo de Porres, desestima el recurso interpuesto por Pradales, cuya defensa sostuvo que se vulneraron sus derechos porque no se concluyó debidamente que se trató de un homicidio doloso y se incumplió el plazo procesal porque la causa no se prorrogó adecuadamente.

Los magistrados del Supremo concluyen que, aunque no se decretó una prórroga en un momento dado del proceso, esto no determina -como pedía la defensa- la nulidad de las diligencias practicas después, ni las invalida porque no produjo indefensión.

Sobre unas posibles dilaciones indebidas los magistrados explican que el cómputo de los plazos procesales se iniciaría a finales de 2022 con la detención de Jesús Pradales como autor del homicidio, y no en 2019, cuando aparecieron los restos de Juana Canal, de modo que no puede apreciar una "dilación extraordinaria".

También avala el Supremo las conclusiones a las que llegó el jurado, que dieron lugar a la condena de Jesús Pradales en la Audiencia Provincial y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. EFE