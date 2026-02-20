Espana agencias

El sudafricano Jarvis sigue líder en Kenia acompañado del francés Lacroix

Redacción deportes, 20 feb (EFE).- La segunda jornada del torneo de Kenia del DP World Tour, décimo torneo de la temporada del circuito europeo, concluyó este viernes con el sudafricano Casey Jarvis y el francés Frederic Lacroix como líderes, con 127 golpes.

Jarvis, 195 del ránking mundial que repite en esta segunda jornada como líder y Lacroix, 272, completaron la segunda sesión con 65 golpes y 62 golpes respectivamente.

El sudafricano hizo siete 'birdies' y dos 'bogeys', mientras que el francés sumó ocho hoyos con un golpe bajo el par, uno más que el sudafricano, sin cometer ningún "bogey".

A dos impactos de ambos, con -11, se situaron el sudafricano Hennie Du Plessis y el portugués Ricardo Gouveia.

En quinta posición, a tres golpes de los líderes, quedó el estadounidense Davis Bryant después de cerrar la mañana en Nairobi con siete "birdeys".

Por otra parte, los españoles Manuel Elvira y Adria Arnaus cierran la jornada empatados en el decimosexto, tras concluir con 66 golpes y un -7. EFE

