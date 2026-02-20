El rectorado de la Universidad del País Vasco ve el acto de Vox como una "provocación"

Vitoria, 20 feb (EFE).- El equipo rectoral de la universidad pública vasca EHU ha hecho pública una declaración por la polémica suscitada en torno a la celebración el próximo lunes de un acto de Vox en el campus de Vitoria, un acto que considera una "provocación" y por el que ha mostrado su rechazo al "neofranquismo" de esta formación.

La formación que preside Santiago Abascal ha convocado para el lunes un acto con la portavoz nacional de Juventud de Vox, Julia Calvet, entre otras cosas para denunciar la aparición en dicho campus de dianas con el rostro, entre otros, de Abascal.

Para evitar incidentes, el rectorado de la EHU ha decidido suspender la actividad presencial en el campus de Vitoria, ya que a través de las redes sociales se ha convocado un acto en contra de la presencia de Vox en el campus.

Este viernes el equipo rectoral de la EHU ha explicado que ha tomado esta decisión como medida preventiva con el objetivo de "garantizar la seguridad e integridad" de todas las personas que forman parte de la universidad.

Sostiene que "no es casual ni baladí que la iniciativa del partido ultraderechista coincida con la fecha del intento del golpe de estado del 23 de febrero de 1981, menos aún en un contexto de avance de la ultraderecha a nivel global".

El rectorado añade en su declaración que los valores de la EHU son "incompatibles con los mensajes nacional-populistas de Vox y de todo autoritarismo" y que su aspiración es "una convivencia democrática basada en la paz, el diálogo y la libertad".

Tras insistir en que como universidad pública se debe a la sociedad y eso significa "asumir la responsabilidad de actuar frente a toda amenaza totalitaria", el equipo rectoral de la EHU ha anunciado que se reunirá con las direcciones de los centros, sindicatos y movimientos estudiantiles para "pedir su colaboración y no entrar en la provocación", pero además "pasar a una estrategia abierta de contraste y crítica con todo lo que representa" Vox. EFE