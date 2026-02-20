El precio de la vivienda podría subir entre un 6 y un 9 % en 2026, según Solvia

Madrid, 20 feb (EFE).- El precio de la vivienda podría subir entre un 6 y un 9 % durante los primeros seis meses de 2026, al tiempo que el alquiler seguirá al alza por la falta de oferta, con rentas que tenderán a mantenerse o incrementarse, según las previsiones que maneja la firma inmobiliaria Solvia.

De acuerdo con sus estimaciones, las compraventas podrían crecer en volumen entre un 3 y un 5 % interanual en la primera mitad del año, pero advierte de que la propia tensión del mercado seguirá actuando como freno a la capacidad de cerrar operaciones, al haber menos producto disponible para absorber esa demanda.

En este escenario, no se espera una paralización de la actividad, sino un mercado en el que la escasez de oferta seguirá limitando el cierre de compraventas y moderando el crecimiento de las transacciones, incluso con un interés comprador elevado, apunta Solvia en una nota.

La compañía subraya que la obra nueva, en la que sitúa uno de los principales cuellos de botella, seguirá sin absorber la demanda y, aunque los visados podrían avanzar entre un 10 y un 12 %, el volumen continuaría siendo insuficiente, por lo que el desequilibrio entre oferta y demanda se mantendría durante gran parte del año.

Por ciudades, Madrid y Barcelona registran un encarecimiento generalizado, con máximos en las zonas centrales y una revalorización sostenida en áreas tradicionalmente más asequibles, lo que amplía la presión territorial del mercado.

En cuanto a la rentabilidad del alquiler, Solvia identifica un mapa heterogéneo, ya que tiende a concentrarse en zonas con precios de acceso relativamente más contenidos, mientras que las áreas 'prime' muestran retornos más ajustados.

En Barcelona, Solvia sitúa rentabilidades más altas en Nou Barris (8,6 %), Horta-Guinardó (7,2 %) y Sant Andreu (7,1 %).

En el caso de Madrid, la rentabilidad media no baja del 4 % en ningún barrio y destaca referencias por encima del 6 % en distritos como Salamanca (6,7 %), Vicálvaro (6,4 %) y Ciudad Lineal (6,3 %).

La inmobiliaria destaca el auge de la rehabilitación como palanca complementaria para aliviar parte del desequilibrio, ya que desde 2019 concentra valores cercanos o superiores al 55 % del total de licencias, aunque todavía no compensa por sí sola el déficit estructural de oferta. EFE