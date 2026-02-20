El PP y Vox aprueban prohibir el uso del burka en dependencias del Ayuntamiento de Burgos

(Actualiza la NA51451 con más información)

Burgos, 20 feb (EFE).- El Partido Popular, que gobierna en minoría en el Ayuntamiento de Burgos, ha apoyado este viernes una proposición presentada por el grupo municipal de Vox para prohibir el uso del burka y el nicab en dependencias municipales, iniciativa que el PSOE ha votado en contra.

Vox ha argumentado su proposición ante el pleno municipal en razones de “seguridad y para verificar la identidad” de las personas, al tiempo que ha insistido en que la medida solo afectará a espacios municipales y que se refiere a cualquier ocultación del rosto, desvinculándola de cuestiones ideológicas o religiosas.

Por su parte, el Partido Popular ha afeado a Vox que se han quedado "cortos" en su proposición al vincularla solo a cuestiones de seguridad, y no de igualdad, por no incluir una referencia expresa al carácter denigrante de estas prendas para las mujeres, pero han votado a favor de la propuesta "por coherencia".

La concejala de Servicios Sociales, Mila del Campo (PP), ha asegurado que ya hay mecanismos para asegurar la identificación en dependencias municipales a personas que acceden con la cara cubierta, y ha considerado que el debate debe ir "más allá", abarcando la vertiente de igualdad y dignidad de las mujeres.

Por ese motivo ha planteado a Vox una enmienda para que desde el ayuntamiento se apoyase la propuesta que sobre este mismo asunto defenderá el PP en el Congreso de los Diputados, algo que ha rechazado Vox al asegurar que son foros de debate distintos.

Desde el PSOE, la concejala Estrella Paredes ha afirmado que la proposición es una muestra de “odio, islamofobia y misoginia”, que se ha intentado "cubrir de aparente neutralidad", y que la igualdad, los derechos y las libertades no se defienden desde la prohibición, ni los extremismos o las simplificaciones. EFE

