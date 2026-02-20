El número dos de Transportes pone fin a su estancia permanente en Barcelona

Barcelona, 20 feb (EFE).- El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, pone fin este viernes a su estancia "continua" en Barcelona, donde se instaló tras el accidente ferroviario de Gelida (Barcelona), del que se cumple un mes, y desatarse la peor crisis de movilidad de Cataluña.

En una entrevista con TV3, el número dos del Ministerio de Transportes ha asegurado que su intención es, a partir de ahora, venir dos veces por semana a la capital catalana y pasar luego a hacerlo una vez cada quince días.

"Hoy termino mi estancia continua en Barcelona", ha apuntado Santano, que ha subrayado que continuará viniendo "para no perder la visión directa" sobre la situación de Rodalies, "tal y como me ha pedido el ministro".

Durante su estancia en Barcelona, Santano ha mantenido una interlocución permanente con el gestor ferroviario Adif y la empresa que opera el servicio, Rodalies, así como con la Generalitat, la titular de Rodalies.

Precisamente, este viernes, 20 de febrero, se cumple un mes del accidente de Gelida, en el que falleció un maquinista en prácticas y resultaron heridas 37 personas.

El accidente fue el detonante de un caos en el servicio de Rodalies que se ha ido reconduciendo, aunque éste todavía no ha recuperado por completo la normalidad anterior al 20 de enero. EFE