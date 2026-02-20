Espana agencias

El niño asesinado en Tenerife y su madre gravemente herida fueron atacados con un machete

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 20 feb (EFE).- El hombre que ha matado a su hijo de diez años este viernes en el municipio de Arona (Tenerife) le asestó un fuerte golpe en la cabeza con un machete e hirió de gravedad a su pareja y madre del menor con el mismo arma, ha informado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

El agresor, de unos 35 años, fue abatido por los agentes que acudieron hacia la 01:00 de la madrugada de este viernes a un domicilio de la localidad tinerfeña de Cabo Blanco, después de que él también los agrediera.

Los agentes fueron al domicilio alertados por los vecinos, y cuando llegaron, encontraron a un hombre muy alterado que les agredió e hirió a uno de ellos, por lo que tuvieron que hacer uso de sus armas y lo abatieron, ha dicho el delegado del Gobierno en Canarias.

En la vivienda encontraron al menor que había sido asesinado y "tenía una herida gravísima en la cabeza, y a la mujer, de 26 años, en un estado tremendo, con heridas en sus extremidades".

"El arma blanca utilizada es un machete de unos 60 centímetros muy cortante", ha indicado Pestana, quien ha señalado que tanto la mujer como el hombre son españoles.

La mujer fue evacuada por los servicios de emergencia y está siendo operada, "esperamos que pueda salir de esta, pero es dramático, esa mujer ha vivido momentos terribles", ha lamentado el delegado del Gobierno.

En el suceso también fue herido un guardia civil "en un brazo con un corte al borde de su chaleco antibalas. Ha sido operado, es una cirugía algo menor, y está fuera de peligro, no hay riesgo para él", ha añadido.

"Todo apunta, obviamente, a que es un caso más de violencia de género", aunque todavía no se ha considerado así formalmente, y no existía ninguna denuncia previa contra el agresor por parte de la mujer.

A juicio de Pestana, para acabar con la violencia de género, "la sociedad necesita seguir tejiendo alianzas entre organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y la población, pues hay una parte que se niega a cambiar de mentalidad, nadie es propiedad de nadie y tenemos que seguir luchando para cambiar esas mentalidades".

En muchos casos, como en este, los niños son víctimas de la violencia vicaria con la que se busca hacer daño a la madre, ha dicho el delegado del Gobierno.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El precio de la vivienda podría subir entre un 6 y un 9 % en 2026, según Solvia

Infobae

El PP ganaría los comicios en Castilla y León pero volvería a necesitar a Vox según el CIS

Infobae

El PSOE espera cortar la sangría electoral en las autonómicas de Castilla y León aunque asume que no podrá gobernar

El PSOE espera cortar la

El PP y Vox aprueban prohibir el uso del burka en dependencias del Ayuntamiento de Burgos

Infobae

Podemos denuncia que Trump quiere convertir a Cuba en "la nueva franja de Gaza"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nace ‘Un paso al frente’,

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela: un apellido no es prueba suficiente sin estudio genealógico

La Guardia Civil arresta a la empleada de una empresa y a su pareja por desfalcar más de 600.000 euros con transferencias no autorizadas

La reunión en Madrid sobre el Sáhara Occidental no cambia la línea roja del Frente Polisario: “La única fórmula es que el pueblo saharaui decida”

ECONOMÍA

El régimen de Cuba debe

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera