El Levante, con 41 goles en contra, ya es el equipo más goleado de Primera

Valencia, 20 feb (EFE).- El Levante, penúltimo clasificado con 18 puntos, es el equipo más goleado de LaLiga EA Sports con cuarenta y un goles en contra.

El Levante ha recibido siete goles en sus tres últimos encuentros del torneo, que ha saldado con tres derrotas y con solo dos tantos a favor en este tramo de competición.

Por tercera vez en la temporada, el equipo 'granota' ha enlazado tres derrotas seguidas y, en cierta medida, por la falta de contundencia defensiva que le ha lastrado ante el Athletic Club (4-2), Valencia (0-2) y Villarreal (0-1).

La llegada del entrenador Luís Castro en el descanso de Navidad mejoró al equipo a nivel defensivo y le permitió firmar dos porterías a cero en sus primeros cinco encuentros, pero ahora el equipo valenciano ha perdido, de nuevo, la solidez atrás.

El conjunto valenciano ya lidera la clasificación de Primera de los goles recibidos, por delante de equipos como Real Mallorca y Sevilla, con 39 tantos en contra cada uno, o del Girona, que lleva 38 goles recibidos.

El Levante, sin embargo, tiene mejor diferencia de goles que el Real Oviedo gracias a que ha marcado 26 goles, justo el doble que el equipo asturiano y que es colista de LaLiga EA Sports. EFE

pzm/nhp