El letrado de la denunciante del exDAO aportará este viernes audios y conversaciones

Madrid, 20 feb (EFE).- El letrado de la agente que ha denunciado al ex Director Adjunto de la Policía (DAO), José Ángel González, aportará este viernes al juzgado, telemáticamente, tres audios y listados de llamadas y conversaciones que demostrarían la agresión sexual y las coacciones posteriores a la agente.

En declaraciones a EFE, el abogado Jorge Piedrafita ha explicado a EFE que a lo largo de este viernes enviará al juzgado de violencia sobre la mujer que lleva el caso, a través de sistema LexNet, "toda la prueba" que mencionaba en la querella y que el juez le solicitó recientemente.

Entre esas pruebas hay tres audios, uno grabado en el momento de la violación denunciada, y un listado de llamadas y conversaciones que, según esta parte, demuestran la agresión sexual y las coacciones posteriores por parte del entonces número dos de la Policía.

En la querella se detalla el contenido de esas conversaciones, en una de la cuales participa el comisario Óscar San Juan, hombre de confianza del exDAO que, al igual que el primero, ha sido relevado del puesto por presuntamente coaccionar a la víctima.

El letrado confía en que con estas pruebas se avance en la investigación contra José Ángel González y contra cualquier otra persona implicada "por acción o por omisión", incluido "quien haya intentado taparlo. "Se actuará contra todos, caiga quien caiga", ha asegurado.

Para esta defensa la víctima ha sufrido "una cacería para hacerle daño y desacreditarla", con publicaciones referidas a su vida personal que en su mayoría son "falsedades o medias verdades", cuando solo se debe investigar lo que ocurrió desde la agresión sexual denunciada, en lo referido a ambas partes.

Piedrafita ha confirmado que el jueves la denunciante se reunió con la actual DAO en funciones, Gemma Barroso, además de con la responsable de Seguridad Ciudadana de Madrid e integrantes del equipo psico-social correspondiente, y aceptó tener protección, de modo que cuenta con escolta las 24 horas del día.

Esto es necesario porque "se ha filtrado su identidad" y ella quiere proteger su integridad y la de su familia, cuando aún "los tentáculos del exDAO llegan muy lejos".

El letrado ha explicado que tiene "sospechas" de que hay más mujeres en su situación, aunque sin nombres ni apellidos, ya que "el 'modus operandi' estaba muy estudiado, engrasado para ejecutarlo" y es algo que se comenta.

Ante esta posibilidad, anima a cualquier perjudicada a denunciarlo para "acabar con la impunidad".

El abogado ha subrayado que la denunciante no dijo nunca a sus superiores que había sido agredida sexualmente en abril de 2025 ni que la habían acosado, y únicamente en julio comunicó que se daba de baja psicológica y le retiraron el arma reglamentaria.

En octubre contactó con el que ahora es su abogado y decidieron interponer una querella en un juzgado, frente a otras opciones, por "los tiempos de la justicia, debido al desgobierno de Ley Bolaños" (en referencia a la ley de eficiencia), y también porque era la manera "de tener máxima discreción y poder llegar al juez sin interferencias y garantizar la protección a la victima, de forma que el exDAO no pudiera actuar contra ella".

Así la agente no dijo nada en el Cuerpo hasta hace unos días, cuando se admitió a trámite la denuncia y le comunicó lo ocurrido a la comisaria Gemma Barroso.

El juez que admitió a trámite la querella sostuvo que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

Por su parte el Ministerio del Interior mantiene abierta una investigación reservada en la que se recabarán los testimonios previsiblemente de las personas más cercanas al exDAO y a su hombre de confianza, el comisario Óscar San Juan. EFE