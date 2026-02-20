Espana agencias

El italiano Nicolo Bulega marca el ritmo en la jornada inaugural en Australia

Redacción deportes, 20 feb (EFE).- El italiano Nicolo Bulega (Ducati Panigale V4R) ha marcado el ritmo en la jornada inaugural de la temporada del Campeonato del mundo de Superbike en Phillip Island (Australia).

Bulega estuvo a la altura de las expectativas como favorito de la pretemporada al terminar el día con una ventaja de casi medio segundo sobre el británico Alex Lowes (Bimota KB998 Rimini).

Una bandera roja, debido a la presencia de un canguro que cruzó la pista, hizo que Bulega terminara la sesión con una sólida y consistente tanda de nueve vueltas en las que demostró su ritmo y consistencia para liderar las sesiones de la jornada.

En la sesión de la tarde, Alex Lowes hizo bastantes progresos a pesar de caer en la curva 4 al final de la sesión, como también progreso su compañero en Bimota, el italiano Axel Bassani, cuarto en la clasificación combinada.

El británico Sam Lowes (Ducati Panigale V4R) terminó tercero, pero una caída en la curva 1 fue el primer error del ex piloto de Moto2, a pesar de lo cual pudo completar 33 vueltas y fue el piloto independiente más rápido del día.

El español Álvaro Bautista, doble campeón del mudo de Superbike, pudo colocar su Ducati Panigale V4R en la quinta plaza.

El equipo BMW Motorrad cuenta este año con una alineación de pilotos totalmente nueva, el portugués Miguel Oliveira y el italiano Danilo Petrucci, que fueron décimo y duodécimo, respectivamente, mientras continúan su adaptación a la BMW M 1000 RR, la vigente campeona del mundo en manos del turco Toprak Razgatlioglu. EFE

