El Horneo EÓN busca dar otro paso hacia la permanencia en Torrelavega

Alicante, 20 feb (EFE).- El Horneo EÓN Alicante visita este sábado la pista del Bathco Torrelavega (16:30 horas) con la intención de sumar para acercarse un poco más al objetivo de la permanencia.

El equipo de Roi Sánchez mantiene una cómoda renta de cinco puntos sobre el descenso, pero quiere aprovechar las dudas del conjunto cántabro, que sólo ha ganado dos de los cinco últimos partidos, para dar un nuevo salto hacia el objetivo.

A pesar de visitar una de las pistas más exigentes de la competición, el conjunto alicantino ya demostró que es capaz de competir en cualquier escenario, como en Granollers o Huesca.

El Horneo EÓN mantiene para este compromiso la baja de Aarón Gutiérrez, ausencia indefinida por problemas personales. Varios jugadores llegan tocados tras sufrir golpes y pequeñas lesiones pero en principio podrán estar.

Roi Sánchez elogió la calidad de la plantilla del Bathco Torrelavega, del que destacó la capacidad para anotar de casi todos sus jugadores de primera línea y su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones defensivas.

“Creo que somos capaces de competir con cualquiera y vamos con la intención de ponerles en dificultades y de puntuar”, comentó el preparador gallego. EFE

