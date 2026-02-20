El hombre que denunció a su mujer por envenenamiento pasó tres días grave en el hospital

Palma, 20 feb (EFE).- El hombre que denunció a su esposa por intentar matarlo envenenado con medicamentos pasó tres días hospitalizado tras tomar una copa de vino que la mujer insistió en que se terminara durante una cena en su casa de Palma.

Según han informado fuentes próximas a la investigación, en la noche del 10 de enero la detenida, que pasó este jueves a disposición judicial y quedó en libertad con cargos, preparó a su marido una cena y sirvió unas copas de vino.

Cuando el hombre cogió una de las copas, ella le pidió que se le cambiase con el pretexto de que la que él iba a beber tenía menos vino y ella prefería no beber tanto, según relató la víctima en su denuncia ante la Policía Nacional.

También contó que la mujer insistió en que agotara la bebida y que de inmediato comenzó a sentirse mal y prácticamente perdió el conocimiento hasta las 15 horas del día siguiente, cuando despertó muy enfermo.

El hombre fue a un centro hospitalario de la capital balear y quedó ingresado, en estado grave, durante tres días.

Cuando salió, acudió a denunciar a su esposa y expuso a los investigadores los detalles que le hacían sospechar había tratado de acabar con su vida, en su opinión para heredar sus bienes.

Agentes de la Policía Nacional iniciaron entonces una investigación que les permitió determinar que la víctima había ingerido benzodiacepina y zolpidem, fármacos hipnóticos y sedantes que en grandes dosis pueden ser letales.

El miércoles fue detenida y este jueves pasó a disposición del juez de guardia, que la dejó en libertad con cargos. EFE