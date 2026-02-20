Espana agencias

El Granollers, a pasar página de la dura derrota europea

Granollers (Barcelona), 20 feb (EFE).- Pasar página, ese es el principal objetivo del Fraikin BM Granollers en el partido que este sábado (20:30 horas) disputará en la pista del Viveros Herol Nava, después de la dura derrota sufrida en la jornada inaugural de la ronda principal de la Liga Europea en la pista del Elverum noruego (37-28).

El calendario no da tregua, pero también da oportunidades de redimirse pocos días después del partido de la competición continental del martes. El Granollers deberá minimizar el desgaste físico, no solo de los encuentros sino también de los constantes desplazamientos, y resetarse mentalmente.

El cuadro de Antonio Rama quiere centrarse en su buen hacer en la Liga Asobal, donde es tercero y está a un único punto de la segunda plaza, en manos del Logroño La Rioja. Pese a ello, tampoco puede perder de vista el trascendental duelo del próximo martes, en el Palau d'Esports ante el Porto. Una derrota podría dejar a los vallesanos con un pie y medio fuera de los octavos de final de la segunda competición continental.

Por su parte, el Viveros Herol Nava viene de sumar una valiosa victoria (26-28) ante el Frigoríficos del Morrazo en su lucha por la permanencia que ha dado confianza a los jugadores, si bien el equipo segoviano siguen en el alambre, con solamente un punto de margen respecto a la promoción de descenso y con dos respecto el descenso directo.

"Es un partido complicado, ante un equipo con jugadores que pueden generar muchos problemas", ha analizado el técnico del equipo catalán, Antonio Rama, quien ha recordado que el Guerrer@s Naveros es "un pabellón que acostumbra a llenarse y donde es difícil ganar". EFE

