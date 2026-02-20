El Gobierno pide redoblar los esfuerzos para hacer desaparecer la violencia machista

Madrid, 20 feb (EFE).- La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro Ceballos, ha pedido redoblar los esfuerzos a "todas las instituciones" y a la sociedad para "hacer desaparecer la violencia machista", con una alusión especial a las víctimas de los crímenes de esta semana.

Guijarro, que ha inaugurado los premios MujerAGRO, ha iniciado su intervención con un recuerdo a las nueve mujeres asesinadas por violencia machista en apenas dos meses de este año, entre ellas las víctimas de esta misma semana en Madrid y Xilxes (Castellón), esta última junto con su hija de 12 años.

También ha mencionado -aunque ha asegurado durante el evento no tener confirmado aún este suceso- el asesinato de un menor de 10 años en Tenerife y la agresión a su madre, herida de gravedad.

La secretaria de Estado ha tenido un recuerdo para todas las víctimas de violencia machista, "que no son cifras, son mujeres con nombre, con proyectos de futuro a los que el machismo les ha arrebatado la vida".

"Y es un deber imperativo de todas las instituciones, de toda la sociedad redoblar los esfuerzos; no podemos dar ni un solo paso atrás para hacer desaparecer esa violencia cobarde de nuestra forma de convivencia", ha subrayado.

"Debemos garantizar que ninguna de las mujeres de este país, ninguna se sienta sola o desprotegida de la barbarie de la violencia machista y se lo debemos a las víctimas, pero también a nosotras mismas", ha añadido Guijarro.

Por su parte, la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, ha condenado la violencia de género y vicaria, y ha lamentado que "sigan existiendo" formaciones políticas "que niegan que a las mujeres nos asesinan". EFE