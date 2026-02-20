Espana agencias

El Gobierno pide redoblar los esfuerzos para hacer desaparecer la violencia machista

Guardar

Madrid, 20 feb (EFE).- La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro Ceballos, ha pedido redoblar los esfuerzos a "todas las instituciones" y a la sociedad para "hacer desaparecer la violencia machista", con una alusión especial a las víctimas de los crímenes de esta semana.

Guijarro, que ha inaugurado los premios MujerAGRO, ha iniciado su intervención con un recuerdo a las nueve mujeres asesinadas por violencia machista en apenas dos meses de este año, entre ellas las víctimas de esta misma semana en Madrid y Xilxes (Castellón), esta última junto con su hija de 12 años.

También ha mencionado -aunque ha asegurado durante el evento no tener confirmado aún este suceso- el asesinato de un menor de 10 años en Tenerife y la agresión a su madre, herida de gravedad.

La secretaria de Estado ha tenido un recuerdo para todas las víctimas de violencia machista, "que no son cifras, son mujeres con nombre, con proyectos de futuro a los que el machismo les ha arrebatado la vida".

"Y es un deber imperativo de todas las instituciones, de toda la sociedad redoblar los esfuerzos; no podemos dar ni un solo paso atrás para hacer desaparecer esa violencia cobarde de nuestra forma de convivencia", ha subrayado.

"Debemos garantizar que ninguna de las mujeres de este país, ninguna se sienta sola o desprotegida de la barbarie de la violencia machista y se lo debemos a las víctimas, pero también a nosotras mismas", ha añadido Guijarro.

Por su parte, la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, ha condenado la violencia de género y vicaria, y ha lamentado que "sigan existiendo" formaciones políticas "que niegan que a las mujeres nos asesinan". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ciria promete congelar el precio de los abonos y ubicar los turistas en la tercer grada

Infobae

La CNMC abre una consulta hasta el 27 de marzo para mejorar el uso de las ayudas públicas

Expertos, asociaciones, compañías y ciudadanos podrán enviar aportes al borrador elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que busca nuevas pautas para incrementar la transparencia, equidad y eficiencia al otorgar fondos estatales en España

La CNMC abre una consulta

Cantero espera un partido "bastante bonito" ante el Joventut con el ojo puesto en el USK

Infobae

Absuelto el acusado de matar a un hombre en un salón de juegos de Huelva al considerar legítima defensa

El tribunal señala que el hombre actuó bajo amenaza grave y respondió a una agresión con arma blanca, por lo que queda libre de responsabilidad penal aunque deberá pagar una indemnización a los familiares del fallecido

Absuelto el acusado de matar

Font insinúa posibles contactos con el Atlético de Madrid por el argentino Julián Álvarez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junqueras descarta seguir negociando los

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela: un apellido no es prueba suficiente sin estudio genealógico

La Guardia Civil arresta a la empleada de una empresa y a su pareja por desfalcar más de 600.000 euros con transferencias no autorizadas

ECONOMÍA

El mínimo legal por hora

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera