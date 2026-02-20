El fútbol, deporte rey: lo siguen el 81% de los españoles

Alba Calzado

Madrid, 20 feb (EFE).- No muchos eventos socioculturales son capaces de despertar consenso o, al menos, seguimiento mayoritario en España. El fútbol sí lo es. Un 81% de los españoles son aficionados a este deporte, según datos del tercer Barómetro Hábitos Deportivos de la consultora SPSG Consulting.

Ningún otro deporte tiene más de un 50% de seguimiento, ni siquiera en el desglose por género o por tramos de edad. Parecía que el tenis estaba cerca, según los datos de 2024 (44,5%), pero la retirada de Rafa Nadal a finales de ese año ha afectado a los registros del deporte de la raqueta (39% en 2025).

Aun así, el tenis se mantiene en el segundo escalón en la tabla de deportes más seguidos, en buena medida sostenido por el apoyo de las mujeres. Los hombres, en cambio, tienen como segundo deporte preferido el baloncesto, que es el tercero con más aficionados en total (38%).

El cuarto lugar es para la Fórmula 1 (16%). La competición automovilística lleva consolidada en ese puesto desde 2021, año en el que Fernando Alonso anunció su regreso con el equipo Alpine.

Justo por detrás está el ciclismo, lastrado por los grupos de edad a los que llama la atención: aunque es el cuarto con más seguidores en el segmento de entre 60 y 75 años (el 20% de las personas de esta edad se declaran aficionadas), ni siquiera entra entre los cinco primeros deportes para los jóvenes de entre 18 y 29 y de entre 30 y 39 años.

Algunos deportes tradicionalmente considerados minoritarios se están haciendo hueco en el mercado deportivo. La natación es el quinto deporte más seguido por las mujeres, y el atletismo, el quinto para los jóvenes de entre 18 y 29 años.

Esos datos tienen poca relación con los de práctica deportiva, según el mismo Barómetro. Hay, eso sí, una correlación importante: el fútbol no solo es el deporte más seguido, sino también el más practicado. Aunque la diferencia porcentual es grande (58,2%), un relevante 22,6% de los españoles practican el deporte rey. La diferencia por géneros todavía es seria: solo un 8,2% de las mujeres afirman jugar al fútbol.

El ‘running’, el pádel, la natación y el senderismo completan el top cinco de deportes más practicados en España. El crecimiento del pádel es muy acelerado, ya que en un año ha superado a disciplinas consolidadas como la natación, el senderismo o el ciclismo.

El ‘running’ es la segunda opción tanto para hombres como para mujeres. El senderismo, por su parte, debe su popularidad sobre todo al tramo de edad de entre 60 y 75 años, ya que el 40,2% de personas en esa franja afirman practicarlo.

A simple vista, puede sorprender la ausencia del gimnasio en lo alto de esa clasificación. Los datos de esta industria son muy positivos: la facturación de los gimnasios en España subió un 10% en 2025, y el número de establecimientos, un 3,5%.

Sin embargo, en la formulación de las respuestas está la clave: el 11% de los españoles hace gimnasio; el 4,1%, CrossFit; el 2,9%, musculación o pesas; y el 2,1%, entrenamiento de fuerza. Si se suman todos esos datos (suponiendo que no hay superposiciones entre los que han respondido de una forma u otra), ir al gimnasio sería el tercer deporte más practicado (20,1%).

El Barómetro llama la atención sobre las grandes diferencias porcentuales entre práctica y seguimiento en algunos deportes. En el caso del atletismo y la natación, la afición aparece muy ligada a grandes eventos internacionales, como Juegos Olímpicos, Mundiales o Europeos, especialmente cuando los deportistas españoles obtienen buenos resultados.

Carlos Cantó, CEO de SPSG Consulting, incide en esa diferencia: “En términos de patrocinio, las marcas no solo deben analizar audiencias y seguimiento, sino, en numerosos deportes, el grado de práctica. En los casos de atletismo y natación, así como pádel, es más relevante el número de practicantes que el número de seguidores. Las estrategias de activación del patrocinio deben adaptarse y focalizarse más en el desarrollo de comunidades”.

El Barómetro se elaboró a través de un cuestionario online realizado en diciembre de 2025 a más de 1.200 personas de nueve áreas metropolitanas españolas. Es el tercer año consecutivo en el que se registran estos datos. EFE