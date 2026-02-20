Espana agencias

El Castellón examina su liderato y amenaza el discurso de Luis García

Las Palmas de Gran Canaria/Castellón, 20 feb (EFE).- El CD Castellón, líder de LaLiga Hypermotion, pondrá a prueba en Gran Canaria su excelsa trayectoria en las últimas seis jornadas, en las que no encajado ningún gol, un tramo en el que la UD Las Palmas, en trayectoria descendente, no conoce el triunfo.

El técnico local, Luis García, insiste en que una victoria cambiará esa mala dinámica porque la atribuye a un problema más mental que futbolístico, y asegura que tiene el respaldo del club, aunque los resultados durante el último mes y medio han debilitado su discurso.

Y es que el equipo amarillo no gana desde el pasado 3 de enero (1-2 en Zaragoza), y no lo hace en casa desde el 20 de diciembre de 2025 (4-0 a la Cultural y Deportiva Leonesa).

A pesar de su evidente crisis, el conjunto isleño se mantiene en zona de promoción, aunque ya comienza a distanciarse de los puestos de ascenso directo, que intentará reducir en este duelo ante el primer clasificado, con el que perdió por 1-0 el pasado 30 de noviembre, en la que precisamente supuso su primera derrota foránea del curso.

Luis García podrá contar con el capitán Jonathan Viera, recuperado del proceso vírico que le impidió viajar para jugar ante el Mirandés, pero volverá a tener la baja del extremo Ale García, lesionado, y la duda del delantero Sandro Ramírez, inédito esta temporada tras una operación de rodilla el pasado verano.

El asturiano Viti, en el lateral derecho, podría ser una de las novedades en el once inicial para buscar mayor profundidad y precisión en la fase ofensiva.

Por su parte, para el Castellón será la primera defensa del liderato, una primera posición a la que se encaramó en solitario la pasada jornada y que no ocupaba desde hacía 33 años.

El equipo de Pablo Hernández buscará mantener esta posición de privilegio y prolongar el buen inicio de año que protagoniza, ya que está invicto en 2026. Encadena siete partidos sin perder, con cinco victorias, y en seis de esos encuentros no ha recibido ningún tanto.

Tiene un punto de ventaja sobe el Racing de Santander y tres puntos sobre el Almería que es tercero y sería el primer equipo que no ascendería de manera directa a Primera. Su colchón con el séptimo, el primero que quedaría fuera de la promoción, es de siete puntos.

Pablo Hernández tiene dos importantes ausencias por sanción en el centro del campo. La baja más significativa es la de Diego Barri, cuarto jugador con más minutos esta temporada. Tampoco estará Marco Doué, que sería su sustituto natura.

Ronaldo Pompeu apunta a ser titular en el medio junto a Beñat Gerenabarrena, aunque el vasco también podría ser el único pivote en el centro del campo y optar el técnico por jugar con dos media puntas. Además, regresa a la convocatoria Adam Jakobsen que la semana pasada fue baja por su recién estrenada paternidad.

Pablo Santiago podría regresar al once inicial, mientras que Calatrava continuará en la dirección del juego ofensivo del equipo, junto a Ousmane Camara, quien con 7 goles ya es el máximo goleador del Castellón.

- Alineaciones probables:

Las Palmas: Horkas; Viti, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice, Amatucci; Pejiño, Jonathan Viera, Manu Fuster; Jesé.

Castellón: Matthys; Mellot, Lucas Alcázar, Alberto Jiménez, Sienra; Ronaldo, Gerenabarrena; Cipenga, Pablo Santiago, Calatrava, Cámara.

Estadio: Estadio de Gran Canaria.

Hora: 21:00 peninsular (20:00 canaria). EFE

