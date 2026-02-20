El británico de Superbike Jake Dixon, sometido a una intervención quirúrgica en Melbourne

Redacción deportes, 20 feb (EFE).- El británico Jake Dixon (Ducati Panigale V4R) ha sido intervenido en el hospital The Avenue, de la ciudad australiana de Melbourne para reducir las múltiples fracturas que sufrió en la muñeca y mano izquierdas en su caída del pasado martes, durante la segunda jornada de pruebas oficiales del WorldSBK en Phillip Island.
Tras una evaluación médica inicial en el circuito, Dixon fue trasladado a Melbourne.
Allí, nuevos exámenes confirmaron la necesidad de una intervención quirúrgica para estabilizar las fracturas, que se completó con éxito y sin complicaciones, según informa hoy el equipo Honda Racing Corporation (HRC). EFE
