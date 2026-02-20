Espana agencias

El británico de Superbike Jake Dixon, sometido a una intervención quirúrgica en Melbourne

Guardar

Redacción deportes, 20 feb (EFE).- El británico Jake Dixon (Ducati Panigale V4R) ha sido intervenido en el hospital The Avenue, de la ciudad australiana de Melbourne para reducir las múltiples fracturas que sufrió en la muñeca y mano izquierdas en su caída del pasado martes, durante la segunda jornada de pruebas oficiales del WorldSBK en Phillip Island.

Tras una evaluación médica inicial en el circuito, Dixon fue trasladado a Melbourne.

Allí, nuevos exámenes confirmaron la necesidad de una intervención quirúrgica para estabilizar las fracturas, que se completó con éxito y sin complicaciones, según informa hoy el equipo Honda Racing Corporation (HRC). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Gijón se convierte en un gran escenario para 82 compañías de teatro infantil

Infobae

Juicio a dos acusados de estafar 127.000 euros en guantes durante la pandemia

Infobae

Patronal de residencias ofrece 160.000 empleos a migrantes que serán regularizados

Infobae

Victoria Luengo, el rostro del concierto previo a los Goya: La música eleva una actuación

Infobae

El hotel de El Algarrobico,a la espera de la demolición 20 años después de parar las obras

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Gerardo Pisarello se impone a

Gerardo Pisarello se impone a Bob Pop en las primarias de BComú y será el candidato a la alcaldía de Barcelona junto a Carol Recio

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

La Audiencia de Sevilla reduce a 300 euros la pensión alimentaria de una madre a su hija adulta tras constatar la ruptura del vínculo y un cambio de domicilio

El plan para España de Rufián choca con los independentistas: ni ERC, ni Bildu ni el BNG apoyan renunciar a listas “provincia por provincia”

Justicia no consigue subastar un gran pesquero que intentó meter en Canarias 3.550 kilos de cocaína: sin comprador aunque solo vale 105.000 euros

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”