El Bidasoa se enfrenta al León, un rival directo, antes de recibir al Kiel en Liga Europea

Irun (Gipuzkoa), 19 feb (EFE).- El Irudek Bidasoa-Irun viaja a León con el objetivo de llevarse dos puntos que le afiancen en la zona alta ante uno de sus rivales directos, antes de jugar el próximo martes un partido clave en la Liga Europa ante el Kiel alemán.

Los primeros deberes los tiene el sábado en Asobal con la visita a un conjunto ademarista que le tiene bien tomada la medida en los partidos anteriores y que ya le infligió la primera derrota de la temporada en Irun en el mes de septiembre.

El recuerdo de la última Copa del Rey, también con triunfo en Artaleku del Ademar en la prórroga, escuece todavía en un vestuario amarillo lastrado por las bajas, que condicionan mucho este partido ante las limitaciones en la rotación.

Cuatro ausencias, si se confirman los lesionados que no pudieron jugar este martes en la cancha del Montpelier, son muchas y afectan a todas las líneas, con especial incidencia en una faceta defensiva en la que sus puntales, Iñaki Peciña y Matheus da Silva, no estarán en la capital leonesa.

Se suman a la lista previsiblemente el extremo Xabi Tuá, lesionado en el encuentro de liga contra Puente Genil, y es seria duda el lateral zurdo Rodrigo Salinas que es otra de las claves a nivel ofensivo junto con el polaco Piotr, quien está en un gran momento de forma.

Las pocas fuerzas que le quedan a Bidasoa tendrán que ser gestionadas por su entrenador Álex Mozas antes de recibir al Kiel, uno de los equipos más poderosos del mundo, en un encuentro el martes en el que la victoria se antoja esencial si los guipuzcoanos quieren mantener vivo el sueño de clasificarse para los cuartos de final de la Liga Europa.EFE

