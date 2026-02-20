Espana agencias

El Bidasoa se enfrenta al León, un rival directo, antes de recibir al Kiel en Liga Europea

Guardar

Irun (Gipuzkoa), 19 feb (EFE).- El Irudek Bidasoa-Irun viaja a León con el objetivo de llevarse dos puntos que le afiancen en la zona alta ante uno de sus rivales directos, antes de jugar el próximo martes un partido clave en la Liga Europa ante el Kiel alemán.

Los primeros deberes los tiene el sábado en Asobal con la visita a un conjunto ademarista que le tiene bien tomada la medida en los partidos anteriores y que ya le infligió la primera derrota de la temporada en Irun en el mes de septiembre.

El recuerdo de la última Copa del Rey, también con triunfo en Artaleku del Ademar en la prórroga, escuece todavía en un vestuario amarillo lastrado por las bajas, que condicionan mucho este partido ante las limitaciones en la rotación.

Cuatro ausencias, si se confirman los lesionados que no pudieron jugar este martes en la cancha del Montpelier, son muchas y afectan a todas las líneas, con especial incidencia en una faceta defensiva en la que sus puntales, Iñaki Peciña y Matheus da Silva, no estarán en la capital leonesa.

Se suman a la lista previsiblemente el extremo Xabi Tuá, lesionado en el encuentro de liga contra Puente Genil, y es seria duda el lateral zurdo Rodrigo Salinas que es otra de las claves a nivel ofensivo junto con el polaco Piotr, quien está en un gran momento de forma.

Las pocas fuerzas que le quedan a Bidasoa tendrán que ser gestionadas por su entrenador Álex Mozas antes de recibir al Kiel, uno de los equipos más poderosos del mundo, en un encuentro el martes en el que la victoria se antoja esencial si los guipuzcoanos quieren mantener vivo el sueño de clasificarse para los cuartos de final de la Liga Europa.EFE

cr/cgc/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Supremo confirma la condena a 14 años de prisión de Juana Canal

El Supremo confirma la condena

Leonor Watling y Melania Olcina, entre las artistas que estarán en el Festival Ellas Crean

Infobae

TSJA absuelve a una exalcaldesa de Ronda de falsedad en documentos para boda de la hija de un exedil

TSJA absuelve a una exalcaldesa

Investigan a un menor por la agresión sexual a una compañera en un instituto de Vinaròs

Infobae

El gobierno vasco propondrá al central prohibir completamente las armas blancas en zonas de ocio nocturno

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP y PSOE empatan en

PP y PSOE empatan en Castilla y León, según el CIS: solo les separa un punto y Vox perdería votos respecto a 2022

Ni el catalán ni el euskera serán obligatorios para que los migrantes en España accedan a la regularización extraordinaria: el Gobierno aclara las condiciones

La Audiencia de Madrid revierte una sentencia previa y concede la nacionalidad española a una colombiana descendiente de sefardíes: la documentación era válida

El abogado de la denunciante del DAO de la Policía señala otros posibles casos de “conductas inapropiadas” en la cúpula del cuerpo

España pedirá a la Unión Europea que levante sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía a presos políticos en Venezuela

ECONOMÍA

José Elías cuadruplica su sueldo

José Elías cuadruplica su sueldo en Ezentis en 2025 mientras esa empresa duplica sus pérdidas: ganó 90.000 euros por su labor como presidente no ejecutivo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”