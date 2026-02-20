Espana agencias

El Balonmano Nava quiere reafirmar su crecimiento en la liga ante el Granollers

Segovia, 20 feb (EFE).- El Viveros Herol Balonmano Nava afronta este sábado, a partir de las 20:30 horas en el pabellón municipal de Nava de la Asunción, un exigente compromiso ante el Fraikin BM Granollers, con el objetivo de prolongar su buena dinámica y consolidar el crecimiento mostrado en el inicio de la segunda vuelta.

El conjunto navero llega al encuentro con la confianza reforzada tras haber sumado tres de los cuatro puntos posibles en las dos últimas jornadas y, especialmente, después de la victoria lograda el pasado fin de semana ante el Cangas, en un triunfo que, según el cuerpo técnico, supuso algo más que dos puntos al recuperar sensaciones.

El entrenador del Balonmano Nava, Carlos Villagrán, subrayó en la previa la importancia de mantener la línea mostrada en las últimas semanas.

“Hay que demostrar que la dinámica que llevamos es la que queremos, que en el duelo de intensidad, de compromiso y de entrega no nos van a ganar y que en casa vamos a hacer las cosas muy bien para ponérselo muy difícil a todos”, afirmó.

El técnico recalcó la ambición del grupo ante un bloque de dos partidos ante equipos de la parte alta. “Les vamos a tomar con esa entrega para seguir afianzando nuestros objetivos”, señaló, antes de destacar el factor cancha, “porque en casa evidentemente no podemos pensar en otra cosa que no sea sumar los dos puntos”.

Enfrente estará un Granollers en un gran momento de forma, que ha comenzado la segunda vuelta con dos victorias consecutivas, ante el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil y frente al Ademar León.

Villagrán destacó el potencial colectivo del rival y su capacidad para imponer un alto ritmo de juego.

“Tienen una transición muy vertiginosa y una portería que aporta muchísimo, lo que les permite correr y explotar sus individualidades”, explicó, dando posteriormente las claves para poder aspirar a puntuar.

“Nosotros tenemos que poner nuestra calidad individual al servicio del equipo. Si a nivel colectivo estamos unidos y en el duelo de intensidad no nos ganan, vamos a tener opciones reales de sumar”, añadió.

El técnico también se refirió a la importancia de gestionar los momentos del partido, incidiendo en que “el error se va a penalizar muchísimo porque ellos te castigan y no te dan margen, pero renunciar a correr no entra dentro de nuestro criterio. Tenemos una buena portería, una defensa sólida y una plantilla en la que ahora mismo entran 16 jugadores en el partido. Todo eso hay que hacerlo valer para desgastar al rival”, indicó.

En el apartado histórico, el Granollers ha visitado en cinco ocasiones Nava de la Asunción y siempre se ha llevado la victoria. EFE

