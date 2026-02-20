Dimite el director del Instituto Canario de Vivienda tras ser procesado por delito sexual

Las Palmas de Gran Canaria, 20 feb (EFE).- El director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, ha presentado su dimisión tras haber sido procesado por un delito contra la libertad sexual, han confirmado a EFE fuentes del Gobierno de Canarias. EFE
Ábalos recurre la decisión de la Mesa del Congreso de negarle la indemnización tras dejar el escaño y podría ir al TC
El extitular de Transportes busca revertir la negativa de la Cámara Baja a otorgarle el pago por cese tras alegar una “flagrante vulneración” de derechos, y advierte que acudirá al Tribunal Constitucional si persiste la denegación
La Audiencia de Navarra condena a 5 años de prisión a un hombre que violó a su expareja
El tribunal ha dictado sentencia tras un acuerdo entre todas las partes y establece una indemnización de 27.000 euros para la víctima, que sufre secuelas psicológicas y físicas, además de limitar la libertad del responsable durante 12 años
Rajoy alerta de que "el mayor peligro para la democracia son los populismos, de extrema derecha y de izquierda"
Arropado por miembros del Partido Popular y simpatizantes en Valladolid, el expresidente del Gobierno advierte sobre la amenaza que representan los movimientos radicales y reclama unidad, respeto institucional y defensa de la separación de poderes para preservar la estabilidad del sistema democrático
UGT abrirá consulta con empleados de seguros sobre preacuerdo convenio alcanzado por CCOO
Robles resalta ante el comisario europeo de Defensa el compromiso con la UE, la OTAN y la subida del gasto en defensa
