Dimite el director del Instituto Canario de Vivienda tras ser procesado por delito sexual

Las Palmas de Gran Canaria, 20 feb (EFE).- El director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, ha presentado su dimisión tras haber sido procesado por un delito contra la libertad sexual, han confirmado a EFE fuentes del Gobierno de Canarias. EFE

Últimas Noticias

