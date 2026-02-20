Diez partidos se unen en el Senado para solicitar que se retire el busto de Fraga

Madrid, 20 feb (EFE).- Diez formaciones políticas con representación en el Senado han registrado este viernes en la Cámara Alta una solicitud de retirada del busto de Manuel Fraga Iribarne ubicado en el pasillo que da entrada al hemiciclo desde hace trece años.

La solicitud, que se fundamenta en la Ley de Memoria Democrática (LMD) aprobada en 2022, ha sido firmada por veinticuatro senadores, del PNV, ERC, Junts, EH Bildu, Geroa Bai, BNG, Compromís, Más Madrid, Agrupación Socialista Gomera y Eivissa i Formentera al Senat.

El PNV y EH Bildu han explicado, en sendos comunicados, que la LMD reconoce el derecho de las víctimas a la verdad y establece un deber de memoria para evitar la repetición de vulneraciones de derechos fundamentales.

"Una institución democrática no puede normalizar símbolos de impunidad ni proyectar reconocimiento público sobre responsables políticos vinculados a la represión", añaden, en referencia a que Fraga, antes de ser diputado, senador y presidente de la Xunta en la etapa democrática fue ministro en la dictadura.

En concreto, en el escrito registrado se vincula a Fraga con la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, cuando cinco trabajadores fueron asesinados por la Policía Armada durante el desalojo de una iglesia en una huelga general, siendo él el ministro responsable de las fuerzas de orden público.

El PNV ve "insultante" que, por ello, la imagen de Fraga permanezca en el Senado, mientras que EH Bildu recalca que es "totalmente incompatible" el homenaje institucional a un responsable de episodios de violencia del Estado con el deber de memoria obligado por la ley a los poderes públicos.

Ya se solicitó en legislaturas anteriores

La decisión de instalar una efigie de Fraga en ese pasillo fue tomada por la Mesa del Senado en diciembre de 2012, once meses después del fallecimiento del político gallego, que lideró AP y PP.

La petición la hizo el PP y el busto fue sufragado por el grupo parlamentario de ese partido, e instalado el 15 de enero de 2013, al cumplirse el primer aniversario de la muerte.

Unos meses después, la Mesa del Senado rechazó una solicitud de retirada del busto llegada a la Comisión de Peticiones de la Cámara Alta por parte de una descendiente de judíos "exterminados por la barbarie nazi-fascista".

En los años siguientes, hizo varias solicitudes de retirada Carles Mulet, senador de Compromís.

En noviembre de 2022, el busto fue trasladado dentro del Senado para que presidiera el homenaje a Fraga que le tributó el PP por el centenario de su nacimiento.

En 2023, la Mesa volvió a rechazar la retirada del busto, esa vez a petición de EH Bildu y ya en base a la LMD que había entrado en vigor.

PP y PSOE sumaron mayoría en la Mesa para el rechazo a la petición, tomada en abril de 2023, poco antes del final de la legislatura pasada, al entender que la LMD no es de aplicación en el caso de Fraga; el PNV, en cambio, votó a favor de esa solicitud de EH Bildu.

En el pasillo que da acceso al hemiciclo, junto al de Fraga, figura también, desde antes, desde 2004, un busto de Ramón Rubial, quien durante más de veinte años, hasta su muerte en 1999, fue presidente del PSOE y senador. EFE