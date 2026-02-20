Espana agencias

Diez partidos se unen en el Senado para solicitar que se retire el busto de Fraga

Guardar

Madrid, 20 feb (EFE).- Diez formaciones políticas con representación en el Senado han registrado este viernes en la Cámara Alta una solicitud de retirada del busto de Manuel Fraga Iribarne ubicado en el pasillo que da entrada al hemiciclo desde hace trece años.

La solicitud, que se fundamenta en la Ley de Memoria Democrática (LMD) aprobada en 2022, ha sido firmada por veinticuatro senadores, del PNV, ERC, Junts, EH Bildu, Geroa Bai, BNG, Compromís, Más Madrid, Agrupación Socialista Gomera y Eivissa i Formentera al Senat.

El PNV y EH Bildu han explicado, en sendos comunicados, que la LMD reconoce el derecho de las víctimas a la verdad y establece un deber de memoria para evitar la repetición de vulneraciones de derechos fundamentales.

"Una institución democrática no puede normalizar símbolos de impunidad ni proyectar reconocimiento público sobre responsables políticos vinculados a la represión", añaden, en referencia a que Fraga, antes de ser diputado, senador y presidente de la Xunta en la etapa democrática fue ministro en la dictadura.

En concreto, en el escrito registrado se vincula a Fraga con la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, cuando cinco trabajadores fueron asesinados por la Policía Armada durante el desalojo de una iglesia en una huelga general, siendo él el ministro responsable de las fuerzas de orden público.

El PNV ve "insultante" que, por ello, la imagen de Fraga permanezca en el Senado, mientras que EH Bildu recalca que es "totalmente incompatible" el homenaje institucional a un responsable de episodios de violencia del Estado con el deber de memoria obligado por la ley a los poderes públicos.

Ya se solicitó en legislaturas anteriores

La decisión de instalar una efigie de Fraga en ese pasillo fue tomada por la Mesa del Senado en diciembre de 2012, once meses después del fallecimiento del político gallego, que lideró AP y PP.

La petición la hizo el PP y el busto fue sufragado por el grupo parlamentario de ese partido, e instalado el 15 de enero de 2013, al cumplirse el primer aniversario de la muerte.

Unos meses después, la Mesa del Senado rechazó una solicitud de retirada del busto llegada a la Comisión de Peticiones de la Cámara Alta por parte de una descendiente de judíos "exterminados por la barbarie nazi-fascista".

En los años siguientes, hizo varias solicitudes de retirada Carles Mulet, senador de Compromís.

En noviembre de 2022, el busto fue trasladado dentro del Senado para que presidiera el homenaje a Fraga que le tributó el PP por el centenario de su nacimiento.

En 2023, la Mesa volvió a rechazar la retirada del busto, esa vez a petición de EH Bildu y ya en base a la LMD que había entrado en vigor.

PP y PSOE sumaron mayoría en la Mesa para el rechazo a la petición, tomada en abril de 2023, poco antes del final de la legislatura pasada, al entender que la LMD no es de aplicación en el caso de Fraga; el PNV, en cambio, votó a favor de esa solicitud de EH Bildu.

En el pasillo que da acceso al hemiciclo, junto al de Fraga, figura también, desde antes, desde 2004, un busto de Ramón Rubial, quien durante más de veinte años, hasta su muerte en 1999, fue presidente del PSOE y senador. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sumar elude hablar de Rufián y avisa de que los políticos son "instrumentos y herramientas al servicio de la gente"

Sumar elude hablar de Rufián

Procesan al director del Instituto Canario de la Vivienda por un delito contra la libertad sexual

Infobae

Montero defiende que Marlaska "no dudó un minuto" en apartar al DAO y que es falso que conociera la denuncia antes

Montero defiende que Marlaska "no

Hallan fósiles que revelan la coexistencia y posible hibridación de lince ibérico y boreal

Infobae

Ayuso avisa que recurrirá si se impone el catalán para renovar la residencia de migrantes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid revierte

La Audiencia de Madrid revierte una sentencia previa y concede la nacionalidad española a una colombiana descendiente de sefardíes: la documentación era válida

El abogado de la denunciante del DAO de la Policía señala otros posibles casos de “conductas inapropiadas” en la cúpula del cuerpo

España pedirá a la Unión Europea que levante sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía a presos políticos en Venezuela

Gerardo Pisarello se impone a Bob Pop en las primarias de BComú y será el candidato a la alcaldía de Barcelona junto a Carol Recio

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”