Detenidos tres narcos a los que un clan rival les robó un cargamento de hachís en Elche

Madrid, 20 feb (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en las localidades madrileñas de Navalcarnero y Fuenlabrada a tres varones que formaban una banda dedicada al tráfico de drogas a la que le sustrajeron en Elche (Alicante) a punta de pistola parte del cargamento de hachís que transportaban.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Elche fueron informados el pasado septiembre de un tiroteo entre bandas de narcotraficantes en el que los asaltantes habían sustraído parte de un cargamento de hachís, informa la Policía Nacional.

Este tipo de robos entre grupos rivales se conoce en el argot policial como 'vuelcos' y en el llevado a cabo en esta ocasión los autores de la acción dejaron abandonada en las afueras de la localidad alicantina una furgoneta con varios impactos de bala y 70 kilos de droga que se dejaron en su interior.

Avanzada la investigación los agentes localizaron al propietario de la furgoneta, de 65 años, que había interpuesto una denuncia por el robo de su vehículo y que argumentó que se lo habían sustraído cuando llevaba aparcado varios días en Navalcarnero.

Esta denuncia se interpuso horas después del 'vuelco' y presentaba múltiples contradicciones por lo que los policías sospecharon que pudo haber actuado con la intención de desviar la atención y evitar su posible implicación en los hechos.

A su vez la Policía Nacional continuó su investigación en busca de más implicados y comprobó que durante el transporte habían empleado una estrategia frecuente en los narcotraficantes, que varios vehículos acompañen a la furgoneta a modo de escolta.

Los agentes detuvieron a los conductores de los dos coches 'lanzadera' que protegían el cargamento y resultó que uno de ellos era el hijo del denunciante y tenía antecedentes por otros 'vuelcos' en 2012 y 2022 en los que hubo heridos por armas de fuego.

Finalmente los uniformados procedieron a la localización y posterior detención en Navalcarnero y Fuenlabrada de los tres varones por supuestos tráfico de drogas y simulación de delito.

En esta operación de detención y registros los policías intervinieron más de 34.000 euros en efectivo, los dos vehículos'lanzadera', 12 teléfonos móviles, 9 tarjetas SIM y otros dispositivos digitales y de almacenamiento.

La investigación sigue abierta con el objetivo de detener a los asaltantes -autores del 'vuelco'- mientras que los tres arrestados han sido puestos a disposición judicial en Madrid a la espera de que el Juzgado de Elche se haga cargo de la instrucción del caso. EFE

