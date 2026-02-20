Detenido por agredir sexualmente a seis mujeres y por coacciones en Burgos

Valladolid, 20 feb (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un hombre de entre 30 y 40 años de edad como supuesto autor de delitos de agresión sexual cometidos contra seis mujeres y por un delito de coacciones, han informado este viernes fuentes policiales.

Los agentes practicaron el arresto por hechos ocurridos entre septiembre de 2025 y enero de este año en la capital burgalesa.

Las víctimas, elegidas al azar, fueron abordadas y agredidas bajo un mismo patrón criminal que se llevaba a cabo en la vía pública, de madrugada y de forma sorpresiva.

El supuesto autor se acercaba a ellas y, sin su consentimiento, las sometía a diferentes tocamientos de naturaleza sexual.

A pesar de la intimidación ejercida sobre las mujeres, en todos los casos finalmente huyó apresuradamente del lugar.

Los hechos esclarecidos fueron perpetrados en diferentes lugares de los barrios de San Pedro de la Fuente y San Pedro y San Felices de la ciudad de Burgos.

La investigación se ha desarrollado durante los últimos cinco meses, periodo en el que tanto efectivos de la Policía Nacional como de la Policía Local de Burgos han participado en un dispositivo específico de prevención y vigilancia, que ha sido determinante para lograr la identificación.

El arrestado está investigado por las seis agresiones sexuales y por un delito de coacciones contra una mujer a la que estuvo intimidando con propuestas de carácter sexual de forma repetida durante las últimas semanas.

Una vez detenido, el pasado día 18 de febrero se efectuó con autorización judicial el registro en su domicilio, donde los agentes intervinieron prendas de vestir que relacionan al investigado con las agresiones cometidas.

Hoy ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial. EFE