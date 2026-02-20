Espana agencias

Daniela Maier, nueva campeona olímpica de skicross

Livigno (Italia), 20 feb (EFE).- La alemana Daniela Maier se proclamó nueva campeona olímpica de skicross al ganar la prueba de esa disciplina del freestyle (esquí acrobático) de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) disputada este viernes en Livigno.

Maier, de 29 años, bronce hace cuatro en los Juegos de Pekín, se impuso por delante de la suiza Fanny Smith, medallista de plata, y de la sueca Sandra Naeslund, a la que la alemana sucedió en el historial de la prueba y que concluyó tercera este viernes en Livigno. EFE

