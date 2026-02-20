Espana agencias

Daniela Maier arrasa en Livigno y se proclama nueva campeona olímpica de skicross

Guardar

Livigno (Italia), 20 feb (EFE).- La alemana Daniela Maier se proclamó nueva campeona olímpica de skicross al ganar, con enorme autoridad, la prueba de esa disciplina del freestyle (esquí acrobático) de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) que se disputó este viernes en Livigno.

Maier, de 29 años, bronce hace cuatro en los Juegos de Pekín y que también había capturado ese metal el año pasado en los Mundiales de Engadin (Suiza), se impuso por delante de la suiza Fanny Smith, medallista de plata, y de la sueca Sandra Naeslund, a la que sucedió en el historial de la prueba y que concluyó tercera este viernes en Livigno.

La alemana arrasó en el circuito del Snow Park de Livigno, de 1.190 metros de longitud, con un desnivel de 154 y 50 elementos, en el que dominó todas las rondas.

Fue primera en la de octavos, en la de cuartos y en la semifinal, en la que relegó al segundo puesto a la francesa Marielle Berger, que pasaría junto a ella a la ronda decisiva de las mejores cuatro y se tuvo que conformar con el cuarto puesto de una prueba en la que la suiza Talina Gantenbein ganó la final pequeña y acabó en la quinta posición.

Naeslund, de 29, cuádruple campeona del mundo -una de ellas en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 (Granada)- que defendía título, también se había impuesto en todas sus instancias, salvo en la decisiva última.

En semifinales, la sueca fue primera -al igual que en las dos rondas previas- y entró en la final junto a Fanny Smith -bronce en las dos ediciones anteriores de los Juegos-, triple oro mundial y que hace nueve años fue subcampeona del mundo a los pies del Pico Veleta. Pero a la hora de la verdad, la superó la helvética.

Por delante de ambas cruzó la meta la esta vez imbatible Maier, que inicialmente había sido cuarta en la final de los Juegos de Pekín, en los que Smith, tercera, había recibido una tarjeta amarilla; por lo que se le retiró el bronce, que se le otorgó a la alemana. Aunque la posterior apelación de la helvética dio lugar a un lio burocrático entre la FIS (Federación Internacional de Esquí) y el Comité Olímpico Internacional (COI) que se resolvió de forma salomónica: ambas acabaron compartiendo tercer puesto y trofeo.

Esta vez no hubo dudas. Fanny celebró su plata y Alemania festejó a Maier como nueva campeona olímpica de la disciplina. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Montero promete una ley para preservar el habla andaluza, más plazas de FP, derogar la LUPA y gestionar Cercanías

Montero promete una ley para

Alberto Abalde: “Lo único que existe para nosotros es el Valencia”

Infobae

Osasuna y el Sadar, primer examen para el nuevo liderato del Real Madrid

Infobae

Ansotegi, con "confianza" pero sin relajación en la buena dinámica de la Real B

Infobae

Oliver Glasner, de ganar títulos a que los aficionados pidan su despido en nueve meses

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dilema del burka: la

El dilema del burka: la izquierda está desorientada por las dudas entre “opresión” y “libertad” y el PP señala la “seguridad” para esquivar críticas

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela: un apellido no es prueba suficiente sin estudio genealógico

ECONOMÍA

La España de los herederos:

La España de los herederos: la razón por la que las herencias de vivienda están en máximos históricos

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera