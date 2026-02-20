Espana agencias

Cuerpo reconoce que "queda camino por recorrer" en la reducción de brechas y desigualdad

Madrid, 20 feb (EFE).- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado que España se encuentra en un "círculo virtuoso" que permite combinar la expansión económica con la reducción de brechas sociales y de desigualdad, pero ha reconocido que "queda camino por recorrer" y que no se conforma con la situación actual.

Así lo ha indicado el también ministro de Comercio y Empresa este viernes durante la inauguración de la jornada "Desigualdad, es hora de actuar", que clausura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en la que participan destacados economistas.

Cuerpo ha repasado algunos de los logros económicos de los últimos años, entre ellos la creación de empleo "de calidad", la reducción de la temporalidad, la mejora de la productividad por hora, la recuperación de la renta real disponible de los hogares o la modernización de la economía.

Pero ha remarcado que "el crecimiento y estas buenas cifras de modernización" de la economía tienen que servir "para reducir las brechas de desigualdad en nuestro país", que aunque han mejorado de manera notable están "lejos del objetivo al que queremos llegar", ha reconocido el ministro.

"En muchos ámbitos apenas estamos recuperando la situación que existía previa a la crisis financiera, casi dos décadas después", ha insistido Cuerpo, quien ha puesto como ejemplo el desempleo juvenil, que hoy está en el entorno del 23 %, una tasa "demasiado elevada" pero diez puntos inferior a la de hace ocho años.

También se ha referido a "la dificultad de acceso" a algunos bienes esenciales como la vivienda, que "es, sin duda, el gran reto de esta legislatura para España, pero también para muchos de nuestros vecinos", y por ello ha remarcado que "queda todavía camino por recorrer, que no nos conformamos con la situación actual".

Durante su intervención ha incidido en el término de "seguridad económica" y ha explicado que "los ciudadanos se mueven hoy en un entorno cada vez más incierto, más inseguro" con "crisis que antes podían darse cada siglo", como eventos climáticos, pandemia, guerra a las puertas de Europa o una fragmentación internacional cada vez más significativa.

Según Cuerpo, esto "genera un sentimiento de inseguridad económica, de incertidumbre", al que el Estado tiene que dar respuesta "como asegurador de última instancia" a través de herramientas como el Consorcio de Compensación de Seguros o los acuerdos comerciales que se han firmado últimamente.

La despoblación rural, el envejecimiento de la población, la aparición de la inteligencia artificial o la desigualdad a nivel global han sido otros de los retos enumerados por el ministro, quien ha insistido en las brechas "se han seguido abriendo las últimas décadas".

"Tenemos que ser más ambiciosos y contribuir a reducir esta desigualdad también a nivel global, porque produce efectos positivos para todos: aumento del comercio, aumento de la movilidad laboral y del talento, aumento de los flujos de inversión, aumento de la estabilidad a nivel global, aumento de los flujos migratorios regulares y aumento de la confianza en las instituciones", ha concluido Carlos Cuerpo. EFE

