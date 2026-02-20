Espana agencias

Cuatro jugadores del Ceuta inician el mes de ayuno de la religión islámica

Ceuta, 20 feb (EFE).- Cuatro jugadores del Ceuta, equipo de LaLiga Hypermotion, afrontan desde este viernes un mes especialmente exigente para cualquier deportista musulmán de alta competición por el comienzo del sagrado mes de ayuno del Ramadán.

Los cuatro jugadores, tres de los cuales son habituales en las alineaciones del técnico José Juan Romero, inician un mes de "profunda espiritualidad, reflexión y convivencia", según ha trasladado a EFE la Comunidad Musulmana de Ceuta, que marca uno de los pilares fundamentales del Islam.

Durante treinta días, los cuatro futbolistas que profesan la religión musulmana, Aisar Ahmed, Anuar Tuhami, Youness Lahhab y Aboubakar Bassinga, ayunarán desde la salida del sol hasta su puesta, con lo que las rutinas y los hábitos cambian durante este mes también para estos deportistas de élite, para los que supone un esfuerzo extra añadido a su actividad competitiva.

El lateral canterano Aisar Ahmed (Ceuta, 2001), el centrocampista Anuar Tuhami (Ceuta, 1995), ex del Real Valladolid, el pivote Youness Lahhab (Murcia, 1999) -hijo de padres marroquíes- y el centrocampista Aboubakar Bassinga (Abiyán, Costa de Marfíl, 2005) no pueden ingerir ningún alimento de sol a sol desde este viernes para cumplir con los preceptos islámicos.

Los futbolistas, tres de los cuales son titulares a excepción de Bassinga -cedido por Las Palmas- que está teniendo menos protagonismo, deben tener un "mayor cuidado con la carga de entrenamiento y una vigilancia especial en aspectos como su alimentación, su peso y su hidratación, con el objetivo de seguir activos en la competición", según la Comunidad Musulmana.

Los primeros días suelen ser los más complicados, ya que los jugadores deben lograr la adaptación a esta nueva etapa para continuar "compitiendo con relativa normalidad, apoyados en un buen seguimiento y una adecuada organización".

La primera prueba la tendrán que superar este mismo viernes, ya que el equipo ceutí recibe en su estadio Alfonso Murube al Granada en la vigésima séptima jornada de LaLiga Hypermotion, mientras que el próximo miércoles, también como locales, jugarán ante el Córdoba un partido aplazado en su día. EFE

