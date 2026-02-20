Espana agencias

Cinco detenidos por explotar sexualmente a mujeres que prostituían en pisos de Pamplona

Pamplona, 20 feb (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por su presunta pertenencia a una organización criminal que se dedicaba a explotar sexualmente a mujeres que prostituían en pisos de Pamplona.

Las detenciones se han producido en una operación policial desarrollada en Navarra con colaboración de las autoridades policiales francesas y de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

La investigación, que se prolongó durante dos años, comenzó tras una inspección en un piso prostíbulo en Pamplona donde se detectaron indicios de que las mujeres podrían estar siendo coaccionadas para ejercer la prostitución.

Las primeras diligencias de investigación corroboraron las sospechas, que fueron confirmadas tras entrevistarse los agentes especialistas en la materia con algunas de las víctimas, confirmando a través de sus testimonios que los proxenetas actuaban también en al menos otro piso de Pamplona y en varias localidades del territorio francés.

La organización se valía de las precarias condiciones de vida de las mujeres en su país de origen para captarlas engañándolas con atractivos contratos de trabajo en España. Al llegar, les retiraban el pasaporte y eran obligadas a prostituirse contra su voluntad recibiendo amenazas continúas contra ellas y sus familiares, normalmente menores de edad, que se encontraban en sus países de origen.

La mayor dificultad encontrada en la investigación radicó en que la líder de la organización criminal tenía establecida su residencia en Francia para evadirse de la justicia española y se trasladaba a territorio nacional solo para controlar el funcionamiento de su negocio.

La investigación concluyó que el dinero generado de la explotación sexual de las mujeres era transferido a cuentas internacionales intentando, con estos movimientos bancarios, que no se detectaran sus actividades ilícitas lo que para la instrucción afianzó la idea del blanqueo de capitales.

Tras dos años de investigación con la colaboración de las autoridades francesas, se logró interceptar a la cabecilla de la organización en Pamplona en un dispositivo que permitió su detección y la liberación de las mujeres víctimas.

Además en dos entradas y registros realizados en la capital navarra, se detuvo a otras cuatro personas como presuntas autoras de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los cinco fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona conocedor de la causa que decretó prisión preventiva para todos los detenidos. EFE

