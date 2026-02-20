Castellón busca nuevo récord de Europa en el 10K y bajar su marca del maratón femenino

Castellón, 20 feb (EFE).- El Marató bp Castelló y el 10K Facsa serán protagonistas este domingo en la capital de la Plana con la participación de más de 80 atletas de élite con el objetivo de conseguir batir el récord de Europa en el 10K y bajar su marca en la categoría femenina con una participación de 4.000 corredores entre ambas pruebas.

En el 10K Facsa, el atleta sueco Andreas Almgren y la atleta escocesa Elish McColgan, que hace unas semanas establecieron sendos nuevos récords de Europa de 10K en Valencia, regresan a la Comunitat para tratar de bajar sus propios tiempos. 26:45 minutos en el caso del sueco y 30:08 minutos para la escocesa, marca que comparte con otra atleta que también estará en Castellón, la keniana Miriam Chebet.

La etíope Meseret Tafa, con registros de 2:26 horas y las kenianas Aurelia Jerotich y Lucy Chepoghon con 2:27 horas, aspiran al triunfo en Castellón y a establecer un nuevo récord si logran bajar de la mejor marca que es de Dorine Jerop con 2:29:39 horas.

En la prueba masculina del Marató bp Castelló, el atleta etíope Tokuma Fita y el keniano Elvis Chebor son los máximos favoritos en categoría masculina, ambos con registros de 2:12 horas. La mejor marca es de Kibrom Ghebrezgiabhier con 2:07:25 horas. EFE

