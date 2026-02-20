Cara y sello para dos campeones

Redacción Deportes, 19 feb (EFE).- Argentinos Juniors, campeón de la Copa Libertadores en 1985, debutó con buen pie en la segunda fase del torneo al ganar en los pagos del Barcelona, mientras el Botafogo, absoluto en 2024, cayó en los 4.000 metros de altitud de Potosí ante el Nacional.

Los ocho partidos de ida de la fase 2 dejaron un balance de tres triunfos locales, tres de los visitantes, dos empates y tres expulsados.

Los partidos de vuelta se jugarán del 24 al 26 de febrero.

Diego Porcel anotó en Guayaquil el gol con el que Argentinos Juniors, campeón en 1985, superó por 0-1 a Barcelona y lo acercó a la tercera fase. El 'Bicho' se quedó con 10 jugadores desde el minuto 65 por la expulsión de Francisco Álvarez.

A Porcel, delantero de 21 años, le bastaron 9 minutos en cancha para ser decisivo: anotó al minuto 90 y uno antes había estrellado el balón en el travesaño.

Nacional Potosí ganó con un gol de Óscar Baldomar a los 47 minutos al campeón de 2024, Botafogo, en los 4.000 metros de altitud de la ciudad boliviana de Potosí, en el estadio Víctor Agustín Ugarte.

El ganador de esta llave se enfrentará en la tercera fase al que resulte vencedor entre el Argentinos Juniors y el Barcelona.

El Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo fue testigo de cómo el local Juventud de Las Piedras, que en la primera ronda de clasificación se deshizo de la Universidad Católica de Ecuador, no pasó del 0-0 contra el Guaraní paraguayo.

El equipo 'Cacique' de Asunción dominó durante buena parte del primer tiempo y trató de vulnerar el arco defendido por Sebastián Sosa, pero 'El Juve' charrúa emparejó las acciones, lo cual no bastó para romper el cero, lo que deja la serie abierta para la vuelta del 26 de febrero en Asunción.

El Deportes Tolima colombiano no quiso quedarse por detrás de sus compatriotas del Independiente Medellín en cuanto a triunfos por fuera de casa en esta fase de la Copa Libertadores y ganó por un ajustado 0-1 al Deportivo Táchira en San Cristóbal.

El tanto del delantero Kelvin Florez fue un mazazo para el cuadro venezolano dirigido por el exastro uruguayo Álvaro Recoba, que tendrá que tratar de voltear la serie cuando visite el jueves 26 de febrero a los tolimenses en la ciudad colombiana de Ibagué.

O’Higgins venció por 1-0 al Bahía con un gol del argentino Francisco González a los 4 minutos. El tanto del atacante de 24 años en el estadio El Teniente de Rancagua acabó con la racha de 11 partidos sin perder del club de Rogério Ceni.

El vencedor de esta serie asegura, al menos, competir en la Copa Sudamericana, pero antes tendrá la oportunidad de buscar un cupo en la fase de grupos de la Libertadores ante el ganador entre el colombiano Deportes Tolima y el venezolano Deportivo Táchira.

Un solitario tanto de Edson Alejandro Tortolero, hijo de la estrella del fútbol venezolano Edson Tortolero, le valió al Carabobo para sacarle una pírrica ventaja al Huachipato.

La formación venezolana logró sostener el marcador aun cuando terminó con diez, luego de que Juan Camilo Pérez viera una segunda tarjeta amarilla a los 85. El juego de vuelta será el 24 de febrero en la ciudad chilena de Talcahuano.

Hayen Palacios, con pasado reciente en la liga uruguaya, saltó más alto que el portero Martín Campaña y con un cabezazo en el minuto 95 le dio el triunfo por 1-2 al colombiano Independiente Medellín sobre el Liverpool en Montevideo.

Los del DIM se adelantaron con Francisco Fydriszewski, pero su rival igualó con Santiago Strasorier. Cuando se daba casi por sentada la paridad, vino el testazo de Palacios que le da la ventaja al 'Poderoso' de cara a la vuelta del 24 de febrero.

El 2 de Mayo paraguayo, que la semana pasada eliminó al Alianza Lima en la fase 1, empató 2-2 con el también peruano Sporting Cristal en Pedro Juan Caballero.

El Cristal, del brasileño Paulo Autuori, se fue arriba tras un penalti de Yoshimar Yotún, pero el local empató con Fernando Cáceres. Luego, un autogol de Cristiano da Silva le dio la ventaja al 2 de Mayo, pero la alegría paraguaya se desvaneció cuando el arquero Ángel Martínez marcó en propia meta para el 2-2 en una llave que se definirá el 24 de febrero en Lima. EFE