Cantero:"pelear por los mundiales es realista, pero hay que mantener los pies en el suelo"

Paula Yue Alonso

Madrid, 20 feb (EFE).- El triatleta alicantino David Cantero cerró un 2025 espectacular con una victoria en la Copa del Mundo de Florianópolis (Brasil) y plata en la final de las Series Mundiales de Wollongong (Australia), ahora afronta este 2026 con "los pies en el suelo", aunque afirma que "siendo realistas", peleará "por un campeonato del mundo", según declara a EFE.

Cantero (Aldaia, Valencia; 2003) es a sus 22 años la gran referencia del triatlón español masculino. En 2024 entró por la puerta grande como campeón del mundo sub-23 y este año, con sus resultados, ha recordado a la generación de oro del triatlón español ya que desde hace seis años, en Lausana 2019, con Mario Mola, segundo, y Fernando Alarza, tercero, un español no subía a un podio mundial.

Pregunta (P.): Pese a este 2025, ha dicho que no le gusta que le comparen con triatletas de la talla de Javi Gómez Noya o Mario Mola, ¿pero se identifica con ellos?

Respuesta (R.): Sí, quizás. En parte siento que soy un privilegiado de que la gente me compare con ellos, pero, salvando las distancias, lo que ellos han conseguido ha sido histórico. Seguramente ningún deportista de ningún lado, de ningún país, pueda volver a conseguirlo.

Yo, quizás, con conseguir la mitad de lo que han hecho ellos estaría contento, pero yo hago mi camino, tengo mis circunstancias, compito con otra gente, etcétera. Pelear por los mundiales y por pódiums es algo realista, pero creo que hay que mantener los pies en el suelo e ir poco a poco.

P. Cerrró 2025 por todo lo alto. Este año, ¿cuál cree que va a ser su mayor reto?

R. Creo que mi mayor reto, pensándolo, va a ser mantenerme tan competitivo como el año pasado. Seguir peleando por esos pódiums en Serie Mundial, quizás primera victoria, pero sobre todo mantenernos ahí. Ya tenemos el nivel, ahora hay que conseguir mantenerlo muchos años y pelear por conseguir el título.

P. ¿Va con objetivos en mente o prefiere ir sin ellos?

R. El año pasado fue demasiado bien. Mi objetivo era ser competitivo en Series Mundial, pero a lo mejor pensaba en hacer un top 15, top 20 en el campeonato del mundo. Pero claro, al hacer quinto pues es como, "ostras" (...). No me voy a poner el objetivo de ser campeón del mundo este año porque es bastante improbable y muy difícil, pero mantenerme, ser competitivo e ir escalando poco a poco.

P. Lo dice para no tener tanta presión.

R. Sí, porque al final uno es dueño de su silencio y esclavo sus palabras, entonces hay que ir a veces con pies de plomo y mantener un poco esa humildad de trabajo. Pero también, siendo realistas, que se puede pelear por un campeonato del mundo.

P. Y en mayo arranca el ciclo olímpico... ¿mira a Los Ángeles 2028 (Juegos Olímpicos) con muchas ganas?

R. Es una carrera que va a ser muy importante para mí, pero sin volvernos locos. Al final la clasificación olímpica es muy larga, son dos años. Creo que hay que hacer lo que hemos venido haciendo hasta ahora, trabajar bien, competir bien y bueno, al final será una consecuencia de hacer las cosas bien.

P. Su compañero Sergio Baxter decía que prefiere empezar el año con calma. ¿Está de acuerdo con esa filosofía?

R. Más que empezar con calma, yo no lo diría tanto así, sino simplemente tomárselo como un año más. Es un ciclo olímpico, pero si estás a buen nivel y estás haciendo las cosas bien, vendrá. Es algo que no puedes tampoco buscar forzadamente. Hay que simplemente trabajar y los resultados lo dirán.

P. ¿En qué área cree que puede mejorar o sacar más ventaja?

R. Mi fuerte siempre ha sido la carrera a pie y ahora trabajo por que la natación, que es un poco más mi punto débil, me cueste cada vez menos.

P. El año pasado el ganador fue Matthew Hausser en Wollongong (Australia), su casa. Este año va a ser en España, la suya, ¿cree que eso le va a beneficiar?

R. Sí, al final tener la afición en casa siempre es un 'plus'. Pero también en Pontevedra será una dura carrera. La gente lo pondrá fácil, intentarán buscar una fuga por adelante y dejarnos un poco cortados. Pero bueno, va a estar interesante y seguro que los ánimos se notarán. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios. Referencia: 8023202823 y 8023202822)