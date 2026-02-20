Cantero espera un partido "bastante bonito" ante el Joventut con el ojo puesto en el USK

Zaragoza, 20 feb (EFE).- El entrenador del Casademont Zargoza, Carlos Cantero, ha afirmado este viernes que espera que el encuentro que disputará su equipo este sábado (17.30 horas) ante el Joventut de Badalona será "bastante bonito para ver", aunque ha admitido que es "inevitable" que el conjunto rojillo ponga sus ojos en el importante duelo que disputará el miércoles contra el USK Praga.

En una rueda de prensa previa al partido de la Liga Endesa femenina, el técnico ha observado que su adversario ataca mejor que defiende, logra "muchos puntos" y cuenta con jugadoras que son "capaces de entrar en rachas anotadoras muy importantes".

También ha destacado de la 'Penya' la versatilidad de algunas de sus efectivas y el hecho de que jugadoras como Rachel Howard "siempre" se despempeñan muy bien contra el Casademont.

Por ello, ha abogado por no dejar que entren en racha, afrontar el encuentro con la idea de mantener un buen ritmo físico y tratar de encontrar "siempre a la mejor compañera en posición de tiro", pues como ha observado, el Joventut es un equipo "que suele dejar tirar de tres".

Cantero ha deseado que el encuentro sirva "para tener buenas sensaciones" antes del trascendental duelo contra el USK Praga en el pabellón Príncipe Felipe, el miércoles (20.00 horas), en el que el conjunto aragonés se juega su pase a la Final a Seis de la Euroliga Femenina.

Las rojillas vencieron el pasado miércoles en Praga en el partido de ida, por lo que ahora llegan al duelo contra el Joventut con un gran estado anímico: "En lo mental yo creo que es imposible estar mejor", ha asegurado el entrenador.

Y en lo físico, el técnico rojillo ha informado de que la escuadra aragonesa se encuentra bien, sin ningún contratiempo grave.

Además, ha recalcado que, a pesar de la importancia del encuentro del miércoles, el Casademont "nunca" descuida los compromisos ligueros, aunque ha reconocido: "Es inevitable que se nos vayan los ojos".

"No implica desmerecer al siguiente rival de liga ni nada de eso -ha añadido-, al revés, sabemos que es una competición que tenemos que ganar y así lo hemos demostrado desde enero". EFE