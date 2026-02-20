Boyomo, única baja en Osasuna para recibir al Real Madrid en El Sadar

Pamplona, 20 feb (EFE).- El central Enzo Boyomo es la única baja en Osasuna, además de la del lesionado de larga duración Iker Benito, para recibir al Real Madrid este sábado en El Sadar.

El equipo dirigido por Alessio Lisci se enfrenta al conjunto madrileño a partir de las 18:30 horas y ha citado a 22 futbolistas. Alessio Lisci ha comunicado la lista de convocados tras el último entrenamiento a puerta abierta previo al partido.

La convocatoria está formada por los porteros S. Herrera, Aitor Fdez. y Stamatakis; los defensas Juan Cruz, Herrando, V. Rosier, Javi Galán, Abel Bretones, Catena y Arguibide; los centrocampistas Torró, Moncayola, Iker Muñoz, Aimar, Rubén García, Moi Gómez y A. Osambela; y los delanteros: Raúl, Kike Barja, Budimir, Moro y Víctor M. V.EFE