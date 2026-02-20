Espana agencias

Borja Jiménez: "El Valladolid tiene una plantilla diseñada para ascender"

Gijón, 20 feb (EFE).- El técnico del Sporting, Borja Jiménez, aseguró este viernes que el Valladolid, rival de los rojiblancos el domingo en El Molinón (14:00 horas), tiene "una plantilla diseñada para ascender".

"No podemos olvidar que la gran parte de su plantilla estaba el año pasado en Primera", recordó el técnico, que, a su vez, se reafirmó al avisar de que "sólo hay que ver su mercado de invierno con fichajes de Primera e internacionales".

A pesar de ello, el abulense también valoró la situación clasificatoria de su próximo rival y afirmó que "es difícil cuando te ves en una situación en la que no creías estar y a la que no estás acostumbrado".

"Muchas veces no es fácil ubicarte después de un descenso, y tienen una afición muy exigente", concluyó el técnico, con pasado en el filial blanquivioleta, lo cual le hizo "consultar a familiares y gente cercana al club para conocer internamente su situación", confesó.

Jiménez reconoció que "nunca" se enfrentó a Fran Escribá en su carrera, pero lo consideró "un muy buen entrenador con experiencia en Primera y en Champions" y pronosticó encontrar "un Valladolid muy reconocible y similar a lo que venía siendo", aunque "con una energía renovada".

Sobre ese condicionante de medirse a un entrenador recién llegado al cargo, el técnico del Sporting confesó que el partido se preparó "con normalidad" ya que, aseguró, "esto ya nos pasó más veces esta temporada", cuatro, concretamente.

Sobre el horario del partido, fijado a las 14:00 horas, una franja en la que el Sporting nunca ha logrado ganar, el entrenador le restó importancia y aceptó el reto de "lograr romper otro maleficio y que en la tarde del domingo nuestra gente celebre una victoria".

Al mismo tiempo, deseó que "ojalá a Escribá y al Valladolid les vaya bien tras el partido" debido al "especial cariño" que le tiene al conjunto blanquivioleta.

En cuanto a la situación del Sporting, el técnico rojiblanco afirmó que "cada partido en casa será fundamental para lograr los objetivos" y confesó que "la sensación del equipo es que estamos ahí y que se ven capaces", con lo que restó importancia a la situación clasificatoria actual.

"Puntuar fuera es más difícil en esta segunda vuelta por las necesidades de los rivales", aseguró el entrenador abulense, que valoró como "positivo" haber sacado "buenos resultados recientes incluso con ausencias importantes".

Las ausencias, en este caso, se limitan a dos, Cuenca y Loum por lesión, tras recuperar a Curbelo y Otero, si bien no despejó la duda sobre Nacho Martín, del cual reveló que "arrastra alguna dolencia en la zona del Aquiles" que hace que le estén "cuidando al máximo". EFE

