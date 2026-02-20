Bolaños dice que se estudiarán las aportaciones al borrador del decreto de regularización

Lorca (Murcia), 20 feb (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho este viernes en Lorca (Murcia) que el Gobierno estudiará todas las aportaciones que lleguen al borrador del decreto para la regularización extraordinaria de migrantes, aunque de las recibidas ninguna contempla el dominio de las lenguas cooficiales como requisito para el proceso.

Ha recordado que esa norma no está aprobada todavía de forma definitiva por el Consejo de Ministros, y que el real decreto se encuentra en la fase de tramitación y audiencia pública.

En esta fase es cuando organizaciones, administraciones y operadores jurídicos están haciendo aportaciones “y todas se van a estudiar”, ha explicado durante un acto en Lorca.

Ha aclarado también que “ninguna aportación conlleva que ninguna lengua cooficial sea requisito imprescindible para otorgar la autorización inicial ni de residencia ni de trabajo”. EFE

adm/bc/lml

(Vídeo) (Audio)