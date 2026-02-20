Espana agencias

Benfica trabaja para identificar a dos aficionados por insultos racistas contra Vinicius

Guardar

Lisboa, 20 feb (EFE).- El club del Benfica está trabajando para obtener la identidad de las dos personas que profirieron insultos racistas contra Vinicius desde la grada del Estádio da Luz, durante el partido de ida del 'play off' de acceso a octavos de la Liga de Campeones disputado el pasado 17 de febrero en Lisboa.

Según han confirmado a EFE fuentes del club lisboeta, la principal hipótesis en la que trabajan es que las dos personas entraron con sendos carnés de socio, aunque ellos no eran, en principio, los titulares, algo permitido en el Benfica.

De esta manera, aún no saben si ambas personas son socias o no del club, hasta que sean identificadas correctamente, a raíz de los vídeos existentes.

En todo caso, desde el Benfica han confirmado a EFE de que, en caso de que los autores de los actos racistas (imitaron los gestos de un mono) sean socios, se abrirá el expediente correspondiente para su posterior expulsión.

Hay que recordar que en dicho partido, tras la celebración del único gol del encuentro, anotado por Vinicius en el minuto 51, el atacante del Real Madrid denunció al árbitro, François Letexier, que el extremo argentino del Benfica Prestianni le había proferido insultos racistas, por lo que el colegiado activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y el encuentro estuvo detenido durante ocho minutos.

Además, este hecho se está estudiando por parte de la UEFA. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Igor Oca: "No nos podemos permitir el lujo de no ser valientes en nuestro campo"

Infobae

El Cajasol Ángel Ximénez afronta una final ante el Caserío para poner fin a su mala racha

Infobae

El Granollers, a pasar página de la dura derrota europea

Infobae

Hidalgo: "Respeto las críticas, pero estamos cuartos y cumpliendo el objetivo"

Infobae

Una jueza pide a Sánchez que declare por escrito por el muñeco suyo apaleado en Ferraz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid expulsa

La Audiencia de Madrid expulsa a una mujer de su piso de alquiler por cobrar 500 euros a otras personas por las habitaciones

El dilema del burka: la izquierda está desorientada por las dudas entre “opresión” y “libertad” y el PP señala la “seguridad” para esquivar críticas

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

ECONOMÍA

Un padre consigue que los

Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que “no le aporta nada”

La España de los herederos: la razón por la que las herencias de vivienda están en máximos históricos

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera