Ansotegi, con "confianza" pero sin relajación en la buena dinámica de la Real B

San Sebastián, 20 feb (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi, tiene claro que las recientes victorias le han dado "confianza" al equipo, aunque no se quiere "relajar".

El filial txuri urdin se medirá este lunes al Cádiz en el Nuevo Mirandilla en un duelo que Ansotegi prevé "muy difícil", tal y como ha señalado este viernes.

En cuanto al rival, ha analizado que "ha ido cambiando la línea defensiva con tres o cuatro hombres". También ha comentado que suele jugar con "dos mediocentros muy duros", pero confía en que si los donostiarras hacen bien su trabajo, tendrán oportunidades de ganar.

El Sanse lleva dos victorias consecutivas y siete puntos de nueve posibles, una buena inercia que el técnico ha querido poner en valor pero sin perder la perspectiva: "No creo que hayamos cambiado mucho la forma de jugar, pero ahora parece que hemos aprovechado mejor nuestras oportunidades. Es cierto que ganar nos da mayor confianza, pero no nos podemos relajar", ha remarcado.

La semana de trabajo ha sido "buena" tal y como ha indicado el de Berriatua, y podrá volver a contar con Ibai Aguirre y Dani Díaz tras superar una gastroenteritis.

Además, Ochieng también podría estar el lunes a pesar de que está citado con el primer equipo para el compromiso del sábado ante el Oviedo.

La única novedad en forma de baja será la de Gorka Gorosabel, quien vio la cartulina roja en el último encuentro y no podrá estar en Cádiz. Además del centrocampista, Ansotegi tampoco podrá contar con los lesionados Lebarbier, Orobengoa, Darío y Calderón.

Orobengoa se rompió el cruzado por lo que todavía le queda bastante para volver, y sobre el resto ha indicado que poco a poco "están mejorando".

"Lebarbier está avanzando bien y ya ha empezado a correr, aunque es muy pronto para que vuelva. Calderón, por su parte, esperemos que en un par de semanas esté de vuelta, y Darío va avanzando poco a poco", ha señalado. EFE

