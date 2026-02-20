Espana agencias

Ansotegi, con "confianza" pero sin relajación en la buena dinámica de la Real B

Guardar

San Sebastián, 20 feb (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi, tiene claro que las recientes victorias le han dado "confianza" al equipo, aunque no se quiere "relajar".

El filial txuri urdin se medirá este lunes al Cádiz en el Nuevo Mirandilla en un duelo que Ansotegi prevé "muy difícil", tal y como ha señalado este viernes.

En cuanto al rival, ha analizado que "ha ido cambiando la línea defensiva con tres o cuatro hombres". También ha comentado que suele jugar con "dos mediocentros muy duros", pero confía en que si los donostiarras hacen bien su trabajo, tendrán oportunidades de ganar.

El Sanse lleva dos victorias consecutivas y siete puntos de nueve posibles, una buena inercia que el técnico ha querido poner en valor pero sin perder la perspectiva: "No creo que hayamos cambiado mucho la forma de jugar, pero ahora parece que hemos aprovechado mejor nuestras oportunidades. Es cierto que ganar nos da mayor confianza, pero no nos podemos relajar", ha remarcado.

La semana de trabajo ha sido "buena" tal y como ha indicado el de Berriatua, y podrá volver a contar con Ibai Aguirre y Dani Díaz tras superar una gastroenteritis.

Además, Ochieng también podría estar el lunes a pesar de que está citado con el primer equipo para el compromiso del sábado ante el Oviedo.

La única novedad en forma de baja será la de Gorka Gorosabel, quien vio la cartulina roja en el último encuentro y no podrá estar en Cádiz. Además del centrocampista, Ansotegi tampoco podrá contar con los lesionados Lebarbier, Orobengoa, Darío y Calderón.

Orobengoa se rompió el cruzado por lo que todavía le queda bastante para volver, y sobre el resto ha indicado que poco a poco "están mejorando".

"Lebarbier está avanzando bien y ya ha empezado a correr, aunque es muy pronto para que vuelva. Calderón, por su parte, esperemos que en un par de semanas esté de vuelta, y Darío va avanzando poco a poco", ha señalado. EFE

asr/cgc/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Montero promete una ley para preservar el habla andaluza, más plazas de FP, derogar la LUPA y gestionar Cercanías

Montero promete una ley para

Alberto Abalde: “Lo único que existe para nosotros es el Valencia”

Infobae

Daniela Maier arrasa en Livigno y se proclama nueva campeona olímpica de skicross

Infobae

Osasuna y el Sadar, primer examen para el nuevo liderato del Real Madrid

Infobae

Oliver Glasner, de ganar títulos a que los aficionados pidan su despido en nueve meses

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dilema del burka: la

El dilema del burka: la izquierda está desorientada por las dudas entre “opresión” y “libertad” y el PP señala la “seguridad” para esquivar críticas

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela: un apellido no es prueba suficiente sin estudio genealógico

ECONOMÍA

El mínimo legal por hora

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera