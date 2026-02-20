Ángel Ceña (Soria Ya): "Si quieren pactar tendrán que venir con la cartera abierta"

Soria, 20 feb (EFE).- El candidato de Soria Ya a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ceña, ha advertido a PP y PSOE de que si quieren contar con su apoyo para formar gobierno tras las elecciones del 15 de marzo "tendrán que venir con la cartera abierta" y recuperar proyectos e inversiones históricamente retrasadas en la provincia de Soria.

En una entrevista con EFE, Ceña ha expresado que la aspiración de su formación es "revalidar los tres" procuradores que Soria Ya cosechó en 2022, con un rotundo triunfo al conseguir el 42,5 por ciento de los votos en la circunscripción soriana, frente al 24% del PP y el 18% del PSOE, que obtuvieron únicamente un procurador cada uno.

No cree el dirigente de Soria Ya que los cuatro años en las Cortes hayan generado frustración entre sus votantes, ya que "estar allí sí que sirve, es útil", a pesar de no haber influido en la forma de gobernar de PP y Vox inicialmente, y posteriormente del PP en solitario.

"Es la única manera de defender los intereses de Soria total y absolutamente", ha zanjado Ceña, quien ya adelanta que la pretensión de su partido no es entrar en una estructura de Gobierno autonómico, sino llegar a acuerdos parlamentarios que mejoren la situación de Soria.

Al ser preguntado por su preferencia a la hora de alcanzar posibles pactos postelectorales, Ceña ha indicado que en función de los resultados se ve capaz de llegar a acuerdos tanto a izquierda como a derecha, aunque ha matizado que si se cumplieran los vaticinios de las encuestas una posible alianza entre PP y Vox les dejaría fuera de la ecuación.

Para Soria Ya lo importante no es con quién pactaría, sino "por qué" pactarían: "Pactaríamos por una atención específica especializada y privilegiada para la provincia de Soria de una futura Junta de Castilla y León y estaríamos con la persona, con el partido al que le dieran los números para favorecer su gobernabilidad, pero nunca para formar parte del gobierno".

Sobre si sería con el PP o con el PSOE, Ceña ha considerado que "en esa negociación tienen que ponerse encima de la mesa asuntos muy importantes para Soria, asuntos de infraestructuras, de servicios, sanidad, de educación, del campus universitario".

"Los problemas de Soria son tan graves que no podemos pensarnos con quién pactar o con quién no, tenemos que intentar presionar a Partido Popular o a Partido Socialista para que presten atención a la provincia de Soria", ha resumido.

Preguntado por el resultado general que espera el 15 de marzo, Ceña ha asumido que "las tendencias políticas son como una ola y parece que estamos en una ola de derechización", aunque ha añadido que coincide con el candidato socialista y alcalde de Soria, Carlos Martínez, en que el mecanismo electoral de Castilla y León es diferente al de Extremadura y Aragón.

En este sentido, ha subrayado que las nueve circunscripciones y la existencia de partidos provinciales fuertes en sus territorios, como UPL, Soria Ya y Por Ávila, "distorsiona un poco la comparativa con Extremadura y con Aragón y eso puede ser clave".

Sobre cómo una mayor o menor participación puede afectar al resultado electoral, Ceña ha recordado que en las de 2022 "fue bastante elevada" a pesar de los comicios se celebraron en pleno invierno, en febrero, por lo que ha confiado en que la gente participe "porque es muy importante".

Con los precedentes de Extremadura y Aragón, el candidato ha distinguido que en el primer caso hubo un incremento de la abstención, pero lo ha atribuido con la cercanía del periodo navideño, mientras que en las elecciones aragonesas la abstención "no ha sido relevante y la participación ha sido alta", en su opinión.

"Esperamos una participación alta también aquí y que mejore el tiempo, que no nos llueva para que la gente pueda salir, aunque eso de que no llueva ya parece que es pedir mucho", ha ironizado.

Sobre la pretensión de preparar candidaturas municipales para las próximas elecciones en este ámbito, Ceña ha reconocido que tras no hacerlo en las últimas, ahora sí están en disposición de ofrecer esa alternativa a los votantes.

"Ni teníamos estructura, ni teníamos experiencia, ni tampoco estaba entre los fines fundacionales de la plataforma acceder a la política local", ha recordado Ceña, quien ha añadido que tras cuatro años de trayectoria en las Cortes han comprobado que "hay que estar en la política local si quieres hacer algo por la provincia y si quieres que las reivindicaciones tengan más fuerza".

En su opinión, ahora sí tienen "una cierta estructura" y pueden "afrontar ese reto" municipal, que ve como "el más difícil" porque "es muy fácil preparar una candidatura para las Cortes de Castilla y León o para el Congreso de los Diputados o para el Senado, pero preparar candidaturas coherentes en los 183 pueblos, es muy difícil". EFE

