Espana agencias

Almada: "La Real, con plantilla numerosa y grandes futbolistas, nos va a exigir al máximo"

Guardar

Oviedo, 20 feb (EFE).- Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, comentó que la Real Sociedad, rival de los azules este sábado (Anoeta, 14:00 horas), tiene una plantilla "numerosa y de grandes futbolistas" que a sus jugadores les va a exigir "al máximo".

"Vamos con la mayor ilusión para hacer un buen encuentro y creemos a muerte en la fortaleza grupal. Si cometemos los mismos errores que contra el Athletic, la Real nos lo va a castigar de una forma durísima por la calidad de sus futbolistas", explicó el preparador uruguayo en la sala de prensa del Carlos Tartiere, justo antes del último entrenamiento de la semana del Real Oviedo.

Preguntado por la baja por sanción del argentino Santiago Colombatto, indiscutible en el centro del campo, Almada confirmó que el puesto se lo juegan Fonseca y Dendoncker y que no ve a Santi Cazorla en el doble pivote porque "es un enganche natural y se le sacrificaría realizando labores de contención".

"Thiago Fernández está entrenando bien, pero se le ve que todavía le falta esa continuidad que necesita. Preferimos que vaya entrando y no tener que cambiarlo al principio del segundo tiempo. Su nivel futbolístico es muy bueno, pero le falta lo otro por todo lo que demanda el fútbol profesional", concluyó el técnico azul sobre el extremo argentino, cedido por el Villarreal y, de momento, recurso en los segundos tiempos.

El Real Oviedo, que no podrá contar con el lesionado David Costas y el sancionado Colombatto, viajará a San Sebastián esta misma tarde y harán noche antes del partido de este sábado. EFE

Pfg/cm/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El debate sobre el burka agita el tablero político y mueve a los partidos a posicionarse

Infobae

Industria cree que las ayudas retroactivas del Auto+ no podrán pedirse hasta mayo o junio

Infobae

Feijóo condena los tres asesinatos machistas de esta semana y pide "combatir" la lacra

Infobae

El Supremo confirma la pena de 14 años de cárcel para el asesino de Juana Canal

Infobae

Rodalies recupera tramos pero no disipa la crisis un mes después del accidente de Gelida

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La reunión en Madrid sobre

La reunión en Madrid sobre el Sáhara Occidental no cambia la línea roja del Frente Polisario: “La única fórmula es que el pueblo saharaui decida”

Las carreteras españolas están “en el peor momento de su historia reciente” por la falta de inversión: 34.000 kilómetros “necesitan reconstrucción urgente”

Los delitos graves crecen en España por tercer año consecutivo: “Desmonta el discurso triunfalista de Marlaska”

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez: “Reconoce los delitos”, pero ya estaban prescritos

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

ECONOMÍA

El régimen de Cuba debe

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”