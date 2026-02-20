Almada: "La Real, con plantilla numerosa y grandes futbolistas, nos va a exigir al máximo"

Oviedo, 20 feb (EFE).- Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, comentó que la Real Sociedad, rival de los azules este sábado (Anoeta, 14:00 horas), tiene una plantilla "numerosa y de grandes futbolistas" que a sus jugadores les va a exigir "al máximo".

"Vamos con la mayor ilusión para hacer un buen encuentro y creemos a muerte en la fortaleza grupal. Si cometemos los mismos errores que contra el Athletic, la Real nos lo va a castigar de una forma durísima por la calidad de sus futbolistas", explicó el preparador uruguayo en la sala de prensa del Carlos Tartiere, justo antes del último entrenamiento de la semana del Real Oviedo.

Preguntado por la baja por sanción del argentino Santiago Colombatto, indiscutible en el centro del campo, Almada confirmó que el puesto se lo juegan Fonseca y Dendoncker y que no ve a Santi Cazorla en el doble pivote porque "es un enganche natural y se le sacrificaría realizando labores de contención".

"Thiago Fernández está entrenando bien, pero se le ve que todavía le falta esa continuidad que necesita. Preferimos que vaya entrando y no tener que cambiarlo al principio del segundo tiempo. Su nivel futbolístico es muy bueno, pero le falta lo otro por todo lo que demanda el fútbol profesional", concluyó el técnico azul sobre el extremo argentino, cedido por el Villarreal y, de momento, recurso en los segundos tiempos.

El Real Oviedo, que no podrá contar con el lesionado David Costas y el sancionado Colombatto, viajará a San Sebastián esta misma tarde y harán noche antes del partido de este sábado. EFE

Pfg/cm/og