Alejandro Quintero arbitrará el Osasuna-Real Madrid y Alejandro Muñiz el Atlético-Espanyol

Madrid, 20 feb (EFE).- El árbitro andaluz Alejandro Quintero arbitrará este sábado el partido Osasuna-Real Madrid (18.30), de la jornada 25 de LaLiga EA Sports, en la que el gallego Alejandro Muñiz pitará el Atlético de Madrid-Espanyol (21.00h).

Al frente del VAR en El Sadar estará el andaluz Jorge Figueroa y en el Metropolitano el gallego Javier Iglesias, según confirmó el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El Real Sociedad-Oviedo (14:00h) lo dirigirá José Luis Munuera (C. Andaluz), con Rubén Ávalos (C. Catalán) en el VAR, y el Betis-Rayo Vallecano (16.15) lo arbitrará Juan Martínez (C. Valenciano), con el asturiano Pablo González en el VAR.

Las designaciones para la jornada 27 de LaLiga Hypermotion son las siguientes:

. Leganés-CyD Leonesa (14.00h)

Árbitro: Luis Bestard (C. Balear) / VAR: Raúl Martín González

. Huesca-Mirandés (16.15h)

Árbitro: Rafael Sánchez (C. Murciano) / VAR: José Antonio López

. Deportivo de La Coruña-Eibar (16.15h)

Árbitro: Manuel Jesús Orellana C. Andaluz)/ VAR: Luis Mario Milla

. Almería-Córdoba (18.30)

Árbitro: Carlos Muñiz (C. Aragonés) / VAR: Óliver De La Fuente

. Las Palmas-Castellón (21.00h)

Árbitro: José Antonio Sánchez (C. Andaluz) / VAR: Mario Melero. EFE

