Espana agencias

Alberto Abalde: “Lo único que existe para nosotros es el Valencia”

Guardar

Valencia, 20 feb (EFE).- El alero del Real Madrid y exjugador del Valencia Basket, Alberto Abalde, rechazó la idea de considerar la semifinal de Copa del Rey de este sábado entre ambos equipos como el partido más importante de la temporada e insistió en que su equipo no piensa en una posible final.

“La Copa del Rey es diferente y cada partido que juegas es una final. Nosotros veníamos aquí pensando solo en Unicaja y ahora hemos pasado una pantalla y lo único que existe para nosotros es Valencia. Es un partido muy importante porque es una semifinal de Copa”, valoró Abalde este viernes en declaraciones a los medios.

El gallego describió las principales cualidades del Valencia Basket y la exigencia del encuentro: “Tenemos que sacar nuestra mejor versión. Para ganar el partido de mañana sabemos que vamos a tener que hacer muy buen trabajo. Valencia es un gran equipo y en eso es en lo que estamos mentalizados”

“Están haciendo una gran temporada y tienen muchos generadores de juego, mucha amenaza exterior y mucho ritmo de juego. Hay un factor que es importante para nosotros que es controlar su rebote ofensivo. Vamos a intentar estar muy sólidos atrás para que les cueste anotar”, detalló Abalde.

Sobre un posible ánimo de revancha en el vestuario madridista por la derrota en la final de la Supercopa Endesa, el exterior del Real Madrid se centró en el presente: “Cada partido y torneo son diferentes. Lo que tenemos en mente es que Valencia es un grandísimo equipo y que tendremos que hacer un gran trabajo para ganar. Pensamos solo en el presente y en que Valencia es uno de esos equipos que te vas a encontrar para ganar los títulos”. EFE

cma/cta/fc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Montero promete una ley para preservar el habla andaluza, más plazas de FP, derogar la LUPA y gestionar Cercanías

Montero promete una ley para

Daniela Maier arrasa en Livigno y se proclama nueva campeona olímpica de skicross

Infobae

Osasuna y el Sadar, primer examen para el nuevo liderato del Real Madrid

Infobae

Ansotegi, con "confianza" pero sin relajación en la buena dinámica de la Real B

Infobae

Oliver Glasner, de ganar títulos a que los aficionados pidan su despido en nueve meses

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dilema del burka: la

El dilema del burka: la izquierda está desorientada por las dudas entre “opresión” y “libertad” y el PP señala la “seguridad” para esquivar críticas

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela: un apellido no es prueba suficiente sin estudio genealógico

ECONOMÍA

La España de los herederos:

La España de los herederos: la razón por la que las herencias de vivienda están en máximos históricos

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera