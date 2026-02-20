Alberto Abalde: “Lo único que existe para nosotros es el Valencia”

Valencia, 20 feb (EFE).- El alero del Real Madrid y exjugador del Valencia Basket, Alberto Abalde, rechazó la idea de considerar la semifinal de Copa del Rey de este sábado entre ambos equipos como el partido más importante de la temporada e insistió en que su equipo no piensa en una posible final.

“La Copa del Rey es diferente y cada partido que juegas es una final. Nosotros veníamos aquí pensando solo en Unicaja y ahora hemos pasado una pantalla y lo único que existe para nosotros es Valencia. Es un partido muy importante porque es una semifinal de Copa”, valoró Abalde este viernes en declaraciones a los medios.

El gallego describió las principales cualidades del Valencia Basket y la exigencia del encuentro: “Tenemos que sacar nuestra mejor versión. Para ganar el partido de mañana sabemos que vamos a tener que hacer muy buen trabajo. Valencia es un gran equipo y en eso es en lo que estamos mentalizados”

“Están haciendo una gran temporada y tienen muchos generadores de juego, mucha amenaza exterior y mucho ritmo de juego. Hay un factor que es importante para nosotros que es controlar su rebote ofensivo. Vamos a intentar estar muy sólidos atrás para que les cueste anotar”, detalló Abalde.

Sobre un posible ánimo de revancha en el vestuario madridista por la derrota en la final de la Supercopa Endesa, el exterior del Real Madrid se centró en el presente: “Cada partido y torneo son diferentes. Lo que tenemos en mente es que Valencia es un grandísimo equipo y que tendremos que hacer un gran trabajo para ganar. Pensamos solo en el presente y en que Valencia es uno de esos equipos que te vas a encontrar para ganar los títulos”. EFE

