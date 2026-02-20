Espana agencias

Albares dice sentirse "dolido" por la participación de Europa en la Junta de Paz de Trump

Barcelona, 20 feb (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha mostrado este viernes "dolido" por la participación de la Comisión Europea en la primera reunión de la Junta de Paz, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Comisión Europea ha defendido la presencia de la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, en el encuentro de este organismo, cuyo objetivo es supervisar el plan de paz para Gaza e impulsar la resolución de otros conflictos.

En un acto organizado por la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País en Barcelona, Albares ha tildado esta decisión de "error".

"Me ha dolido ver a una comisaria de la Unión Europea (UE) que no debía haber estado ahí", ha expresado el ministro, que, si bien respeta el "esfuerzo" de Trump, cree que "hay otros cauces" para conseguir la paz en Oriente Medio.

Albares ha recordado que la UE, en la cuestión palestina, apuesta por la solución de los dos Estados, por lo que "no puede participar" en un organismo que no cuenta con la Autoridad Nacional Palestina.

Ha explicado que el Gobierno español recibió una invitación para participar en la Junta de Paz de Trump, pero se declinó por no contar con la parte palestina y porque el plan de paz ideado por EE. UU. "plantea serias dudas en su compatibilidad con el derecho internacional".

A pocos días del cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, Albares ha avisado de que un futuro acuerdo de paz en este país será el "esquema de seguridad" de Europa, por lo que ha subrayado la importancia de apoyar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"No puede ser que una guerra de agresión tenga premio para el agresor", ha aseverado el ministro, que ha reiterado la importancia de que las instituciones europeas participen de "todas las mesas donde se decida el futuro de Ucrania".

Albares también ha reclamado avanzar hacia un ejército europeo para que la UE pueda "garantizar la disuasión" frente a otros actores internacionales y blindar la seguridad de la ciudadanía.

En este sentido, ha advertido de la "presión brutal" que, a su entender, ejerce la "extrema derecha global" contra Europa para "destruirla".

"La disyuntiva a la que nos enfrentamos es o un mundo donde todos tenemos nuestro espacio, que es un mundo de democracia y de respeto al derecho internacional, o un mundo de la ley de la selva", ha opinado. EFE

