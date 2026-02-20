Espana agencias

8 años de cárcel para el conductor que causó 3 muertes en dirección contraria en Gipuzkoa

San Sebastián, 20 feb (EFE).- El conductor acusado de ocasionar la muerte a tres personas en febrero de 2023 al chocar con otro vehículo cuando circulaba en dirección contraria por la carretera N-I a la altura de Legorreta (Gipuzkoa), ha sido condenado a 8 años de cárcel, 6 menos de los solicitados por la Fiscalía, después de que acusaciones y defensa hayan alcanzado un acuerdo de conformidad.

Este caso iba a ser enjuiciado por un jurado a partir de la próxima semana, pero el acuerdo logrado este viernes, por el que el acusado admite su culpabilidad, hace innecesaria la constitución del tribunal popular.

Las partes han tenido en cuenta el perdón solicitado por el acusado a las familias de las víctimas -dos varones que viajaban con él en el vehículo y una mujer que lo hacía en otro coche con su novio, que resultó herido-. "Quiero pedir perdón a todos los familiares. Lo siento mucho, perdón, iba también con amigos y no quise hacer daño en ningún momento a nadie", ha afirmado el procesado entre lágrimas en la vista previa celebrada este viernes en la Audiencia de Gipuzkoa, a la que han asistido algunos familiares.

A sus allegados se les ha dado la posibilidad de intervenir, aunque solo lo ha hecho la viuda de uno de los fallecidos que le acompañaban el día del suceso, ocurrido el 26 de febrero de 2023. "Si Dios le ha perdonado, yo también", ha dicho la mujer.

Los hechos sucedieron sobre las 00.10 horas cuando el conductor, que tenía "sus facultades disminuidas" por haber consumido alcohol, según el escrito de acusación del fiscal, se incorporó a la carretera N-I por el acceso de salida, es decir, en dirección contraria, y poco después chocó con otro automóvil que circulaba adecuadamente. EFE

