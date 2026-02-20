Espana agencias

1-1. Ghanés Paintsil da valioso empate a LA Galaxy ante Sporting San Miguelito de Panamá

Guardar

Ciudad de Panamá, 19 feb (EFE).- El ghanés Joseph Paintsil anotó este jueves el gol con que el equipo LA Galaxy de Estados Unidos sacó un valioso empate 1-1 ante el Sporting San Miguelito de Panamá, en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Paintsil, autor de diez goles en 2025, anotó el empate a los 68 minutos de juego con un potente remate, de pierna derecha, desde el centro del área con la asistencia de João Klauss desde el lado derecho del campo.

El equipo panameño fue el primero en adelantarse en el marcador con un soberbio gol de cabeza del capitán Rodrigo Tello en el minuto 36, con un centro de Jeslan Caicedo.

Antes de esta anotación, la llegada más peligrosa del Sporting se produjo a los 25 minutos con un disparo desviado de Caicedo que fue a dar lejos del portero Marcinkoeski.

Hasta ese momento, el Galaxy había exigido en varias ocasiones a Calderón, que hizo una espectacular doble atajada ante dos remates seguidos por parte de Joseph Paintsil y Gabriel Pec.

Los norteamericanos tuvieron unas seis ocasiones desaprovechadas en el primer tiempo, frente a un Sporting que jugó de forma ordenada y al contragolpe.

Esta es la segunda eliminatoria del Sporting ante un rival de Norteamérica en esta competición. En su única experiencia previa frente a un club de la región, en la fase de grupos 2013/14, cayó ante el América de México por 1-0 en la ida y 3-0 en la vuelta.

El Sporting accedió al torneo por segunda ocasión en su historia.

Su primera participación fue en la edición 2013/14, mientras que en esta oportunidad selló su boleto a través del Play-In de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025, instancia en la que dejó en el camino al también panameño CD Plaza Amador Para el LA Galaxy, por su parte, es su duodécima participación en la Copa de Campeones, certamen al que accedió tras imponerse en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2025.

El encuentro de este jueves marcó el primer antecedente oficial entre el conjunto panameño y el club angelino.

En el partido de vuelta, el Galaxy recibirá al Sporting San Miguelito en el Dignity Health Sports Park el miércoles 25 de febrero a las 11:30 p.m. (hora de Panamá).

El que resulte ganador de esta llave avanzará a los octavos de final para enfrentarse al Mount Pleasant FA de Jamaica, número 66 del ranking.

- Ficha técnica:

1. Sporting SM: José Calderón; Jeslan Caicedo, Marlon Ávila, Omar Alba, Sergio Ramírez; Ángel Valencia (Moisés Richards, m70); Héctor Hurtado, Rodrigo Tello, Joel Barría (Armando Coper, m.64); Ángel James (Julio Betancurt, m.64) y Gustavo Herrera (Ángel Orellier, m.87).

Entrenador: César Aguilar.

1. LA Galaxy: J. Marcinkoeski; Maya Yoshida, Jakob Giesnes (Emiro Garcés, 67), Maruicio Cuevas, John Nelson; Edwin Cerrillo, Gabriel Pec, Matheus Nascimento (Joao Klaus, 58), Justin Haak (Lucas Sanabria, m.59), Christian Ramírez (Marco Reus, m.58); Joseph Paintsil (Harbor Miller, m.76).

Entrenador: Greg Vanney.

Goles: 1-0, m.37: Rodrigo Tello. 1-1, m.68: Joseph Paintsil.

Árbitro: Nelson Salgado (Honduras). Amonestó a Marlon Ávila y a Julio Betancourt por falta ofensiva.

Incidencias: Partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, celebrado en el Estadio Universitario de Penonomé, Coclé. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El comisario europeo de Defensa urge en el Congreso a gastar un 3,5% del PIB en defensa: "Si no, seremos más débiles"

El representante europeo advierte sobre la importancia de incrementar los recursos para responder a amenazas crecientes, subrayando que solo una apuesta más firme permitirá a la región garantizar autonomía estratégica frente al actual contexto geopolítico y la reducción estadounidense

El comisario europeo de Defensa

1-0. Lanús se impone por la mínima ante Flamengo y viaja a Río de Janeiro con ventaja

Infobae

El Supremo avala que el consorcio húngaro acceda a información reservada que motivó el veto a su OPA en Talgo

Ganz Mavag podrá revisar documentación confidencial tras una sentencia que recalca el deber de equidad procesal, denegando el intento del Gobierno de restringir el acceso alegando motivos de seguridad nacional en la compraventa de Talgo

El Supremo avala que el

Cara y sello para dos campeones

Infobae

México asumirá el amistoso contra Islandia con una combinación de consagrados y jóvenes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aplicará un informe

El Gobierno aplicará un informe policial para descartar amenazas en la regularización de migrantes

La rotura del carril o un fallo en la soldadura, principales hipótesis de la Guardia Civil un mes después del accidente de tren en Adamuz

Deniegan la nacionalidad española a un estadounidense que alegaba origen sefardí: la Justicia no acepta valoraciones favorables de notarios

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela tras acreditarse sus vínculos familiares y pertenencia a entidades judías

El juicio contra las narcolanchas en Vigo tendrá que esperar: lo suspenden tres veces seguidas porque un acusado no tenía wifi y un abogado llegó tarde

ECONOMÍA

Repsol reactiva su apuesta por

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”