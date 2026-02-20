1-1. Ghanés Paintsil da valioso empate a LA Galaxy ante Sporting San Miguelito de Panamá

Ciudad de Panamá, 19 feb (EFE).- El ghanés Joseph Paintsil anotó este jueves el gol con que el equipo LA Galaxy de Estados Unidos sacó un valioso empate 1-1 ante el Sporting San Miguelito de Panamá, en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Paintsil, autor de diez goles en 2025, anotó el empate a los 68 minutos de juego con un potente remate, de pierna derecha, desde el centro del área con la asistencia de João Klauss desde el lado derecho del campo.

El equipo panameño fue el primero en adelantarse en el marcador con un soberbio gol de cabeza del capitán Rodrigo Tello en el minuto 36, con un centro de Jeslan Caicedo.

Antes de esta anotación, la llegada más peligrosa del Sporting se produjo a los 25 minutos con un disparo desviado de Caicedo que fue a dar lejos del portero Marcinkoeski.

Hasta ese momento, el Galaxy había exigido en varias ocasiones a Calderón, que hizo una espectacular doble atajada ante dos remates seguidos por parte de Joseph Paintsil y Gabriel Pec.

Los norteamericanos tuvieron unas seis ocasiones desaprovechadas en el primer tiempo, frente a un Sporting que jugó de forma ordenada y al contragolpe.

Esta es la segunda eliminatoria del Sporting ante un rival de Norteamérica en esta competición. En su única experiencia previa frente a un club de la región, en la fase de grupos 2013/14, cayó ante el América de México por 1-0 en la ida y 3-0 en la vuelta.

El Sporting accedió al torneo por segunda ocasión en su historia.

Su primera participación fue en la edición 2013/14, mientras que en esta oportunidad selló su boleto a través del Play-In de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025, instancia en la que dejó en el camino al también panameño CD Plaza Amador Para el LA Galaxy, por su parte, es su duodécima participación en la Copa de Campeones, certamen al que accedió tras imponerse en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2025.

El encuentro de este jueves marcó el primer antecedente oficial entre el conjunto panameño y el club angelino.

En el partido de vuelta, el Galaxy recibirá al Sporting San Miguelito en el Dignity Health Sports Park el miércoles 25 de febrero a las 11:30 p.m. (hora de Panamá).

El que resulte ganador de esta llave avanzará a los octavos de final para enfrentarse al Mount Pleasant FA de Jamaica, número 66 del ranking.

- Ficha técnica:

1. Sporting SM: José Calderón; Jeslan Caicedo, Marlon Ávila, Omar Alba, Sergio Ramírez; Ángel Valencia (Moisés Richards, m70); Héctor Hurtado, Rodrigo Tello, Joel Barría (Armando Coper, m.64); Ángel James (Julio Betancurt, m.64) y Gustavo Herrera (Ángel Orellier, m.87).

Entrenador: César Aguilar.

1. LA Galaxy: J. Marcinkoeski; Maya Yoshida, Jakob Giesnes (Emiro Garcés, 67), Maruicio Cuevas, John Nelson; Edwin Cerrillo, Gabriel Pec, Matheus Nascimento (Joao Klaus, 58), Justin Haak (Lucas Sanabria, m.59), Christian Ramírez (Marco Reus, m.58); Joseph Paintsil (Harbor Miller, m.76).

Entrenador: Greg Vanney.

Goles: 1-0, m.37: Rodrigo Tello. 1-1, m.68: Joseph Paintsil.

Árbitro: Nelson Salgado (Honduras). Amonestó a Marlon Ávila y a Julio Betancourt por falta ofensiva.

Incidencias: Partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, celebrado en el Estadio Universitario de Penonomé, Coclé. EFE

