Zabell, Beitia y 'Pirri', premiados en el décimo aniversario Grados de Evolución Deportiva

Madrid, 19 feb (EFE).- Los medallistas olímpicos Theresa Zabell, Ruth Beitia, Sandra Sánchez, Tania Lamarca y José Luis Abajo 'Pirri', entre otros, fueron reconocidos este miércoles durante el acto conmemorativo del décimo aniversario de los Grados de Evolución Deportiva, en una gala en la que el Instituto Internacional de Excelencia y Certificaciones Deportivas (IINS) entregó sus menciones especiales a destacados referentes del deporte español.

El acto, celebrado en el Comité Olímpico Español (COE), reunió a referentes de distintas generaciones y disciplinas en una cita que puso el foco no solo en los éxitos competitivos, sino también en la trayectoria formativa y humana de los deportistas.

Junto los medallistas ya citados, también fueron distinguidas las exgimnastas Alejandra Quereda y Sandra Aguilar, integrantes del conjunto español plata en Río 2016, y el boxeador Rafael Lozano e hijo, Rafael Lozano Jr., en una ceremonia que reivindicó el valor integral de la carrera deportiva más allá del podio.

Durante la celebración del décimo aniversario, IINS subrayó la consolidación de los Grados de Evolución Deportiva como un estándar implantado en miles de clubes y orientado a certificar la progresión técnica desde la base hasta la élite.

El modelo, desarrollado en colaboración con federaciones españolas, acredita además competencias transversales como liderazgo, disciplina, resiliencia o trabajo en equipo, configurando un respaldo académico y profesional para el deportista cuando concluye su etapa competitiva.

El ámbito de la comunicación deportiva contó igualmente con menciones específicas a profesionales y cabeceras que han contribuido a dar visibilidad a iniciativas vinculadas a la excelencia y la formación. La organización destacó el papel del periodismo especializado en la difusión de proyectos que conectan deporte, educación y empleabilidad.

Entre los profesionales distinguidos figuraron la periodista Paloma del Río y el director de la sección de deportes de la Agencia EFE, Luis Villarejo, así como los medios deportivos Marca, As, Mundo Deportivo y Diario Sport, todos reconocidos por su trayectoria y su aportación a la difusión de iniciativas relacionadas con la excelencia en el mundo deportivo.

En el plano institucional, varias entidades y ayuntamientos fueron distinguidos con el Sello Calidad Deportiva -impulsado junto a la Asociación del Deporte Español (ADESP) a través del Instituto para la Calidad Deportiva Española (ICDE)- mientras que fundaciones y foros de referencia del sector recibieron también su reconocimiento por su contribución al desarrollo y la proyección del deporte. EFE