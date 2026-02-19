Viernes 20 de febrero de 2026

.

BALONCESTO COPA DEL REY

Valencia. Este viernes se completa el cuadro de semifinales de la Copa del Rey de baloncesto, a las que accederán los ganadores de los dos últimos cruces de cuartos de final. El Kosner Baskonia se enfrenta en el Roig Arena de Valencia a La Laguna Tenerife (18.00 CET, -1 GMT) y el Barça al UCAM Murcia (21.00 CET, -1 GMT). Por Nacho Herrero

MILÁN CORTINA 2026

Milán (Italia). Los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 afrontan este viernes su antepenúltima jornada y lo hacen con reparto de medallas en skicross fememenino de esquí estilo libre, la carrera con salida masiva de 15 km de biatlón masculino, los 1.500 metros femeninos de patinaje de velocidad, el partido por el bronce del torneo masculino de curling, el halfpipe de esquí estilo libre masculino y los relevos de 5.000 metros masculinos y los 1.500 femeninos de patinaje de velocidad en pista corta o short track. Por Adrián R. Huber, enviado especial.

FÚTBOL SELECCIÓN (F)

Las Rozas (Madrid). Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional, anuncia este viernes la lista de jugadoras convocadas para los partidos de la fase de clasificación para el Mundial femenino de Brasil 2027 ante Islandia y Ucrania. A las 11.30 se anuncia la lista por los canales oficiales de la RFEF; a las 12.30 la entrenadora ofrece una rueda de prensa en la ciudad del fútbol de Las Rozas.

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Bilbao. El Athletic Club, noveno clasificado y que ha encadenado un empate y dos victorias en sus tres últimos compromisos, y el Elche, decimosexto y que lleva siete partidos ligueros sin ganar, abren este viernes en el estadio San Mamés de Bilbao la vigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports

. Además, previas de los partidos Real Sociedad-Oviedo, Betis-Rayo Vallecano, Osasuna-Real Madrid y Atlético de Madrid-Espanyol.

TENIS DOHA

Redacción deportes. El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo y que ya suma diez victorias en 2026, disputa este viernes por primera vez las semifinales del Torneo ATP 500 de Doha, donde se medirá al ruso Andrey Rublev (5), al que ha ganado en cuatro de sus seis enfrentamientos anteriores. El francés Arthur Fils y el ganador del partido Jannik Sinner-Jakub Mensik pelearán por un puesto en la final del sábado.

AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO

Redacción Deportes. El Circuito Internacional de Barein, en Sakhir, acoge este viernes la tercera y última jornada de los últimos entrenamientos de pretemporada del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno 2026, que comienza del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

TRIATLÓN ENTREVISTA

Madrid. El triatleta alicantino David Cantero cerró un 2025 espectacular con una victoria en la Copa del Mundo de Florianópolis (Brasil) y plata en la final de las Series Mundiales de Wollongong (Australia), ahora afronta este 2026 con "los pies en el suelo", pero en el que "siendo realistas", peleará "por un campeonato del mundo", según declara a EFE. Por Paula Yue Alonso.

CICLISMO COLOMBIA

Torrelavega (Cantabria). "Historia del ciclismo en Colombia" es el nuevo libro sobre este deporte del cántabro Marcos Pereda, en el que, como cuenta a EFE, se podrá ver la dimensión social, histórica y literaria del ciclismo en el país latinoamericano, más allá de la crónica deportiva de los llamados ‘escarabajos’. Por Javier G.Paradelo

INDUSTRIA DEL DEPORTE

AGENDA INFORMATIVA

ATLETISMO

- Campeonatos de España de lanzamientos largos de invierno, en Castellón (hasta sábado 21).

AUTOMOVILISMO

- Últimos entrenamientos de pretemporada de los equipos del Mundial de Fórmula Uno, en el Circuito Internacional de Baréin, en Sakhir (8.00-17.00)

BALONCESTO

- Copa del Rey, en Valencia (hasta 22) (FOTO). Cuartos de final: Kosner Baskonia-La Laguna Tenerife (18.00) y Barça-UCAM Murcia (21.00). Por Nacho Herrero

- NBA: Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies-Utah Jazz y Washington Wizards-Indiana Pacers (01.00), Atlanta Hawks-Miami Heat (FOTO) y Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks (01.30), New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks y Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets (02.00) y Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers y Portland Trail Blazers-Denver Nuggets (04.00).

BALONMANO

- Liga ASOBAL. 18ª jornada: Dicorpebal Logroño La Rioja-REBI Cuenca (19.00), Barça-Tubos Aranda Villa de Aranda (20.30)

. Última hora de los partidos Bathco Torrelavega-Horneo EON Alicante, Abanca Ademar León-Irudek Bidasoa Irun, Cajasol Ángel Ximenez Puente Genil-Caserío Ciudad Real y Viveros Herol Nava-Fraikin Granollers.

CICLISMO

- Tour de los Emiratos Árabes Unidos (hasta 22).

- Vuelta a Andalucía (hasta 22). 3ª etapa (FOTO): Jaén-Lopera (180,9 km).

- Volta al Algarve, en Portugal (hasta 22). 3ª etapa: CRI Vilamoura-Vilamoura (19,5 km).

- "Historia del ciclismo en Colombia" es el nuevo libro sobre este deporte del cántabro Marcos Pereda, en el que, como cuenta a EFE, se podrá ver la dimensión social, histórica y literaria del ciclismo en el país latinoamericano, más allá de la crónica deportiva de los llamados ‘escarabajos’. Por Javier G.Paradelo (Foto) (Audio) (Vídeo)

FÚTBOL

- Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional, da la lista de convocadas para los partidos ante Islandia y Ucrania de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 (A las 11.30 se anuncia por las redes; a las 12.30, rueda de prensa en la ciudad del fútbol de Las Rozas)(FOTO)(VÍDEO).

- LaLiga EA Sports. 25ª jornada (FOTO): Athletic-Elche (21.00).

. Previas de los partidos Real Sociedad-Oviedo, Betis-Rayo Vallecano, Osasuna-Real Madrid y Atlético de Madrid-Espanyol

- Real Madrid. Entrenamiento en Valdebebas (17.30) y posterior rueda de prensa de Álvaro Arbeloa (17.00)(FOTO)(VÍDEO)

- Atlético de Madrid: Entrenamiento en la Centro Deportivo Majadahonda a las 16.00 y posterior rueda de prensa de Diego Pablo Simeone (FOTO)(VÍDEO)

- Barcelona. Entrenamiento a puerta cerrada (11.00)(vídeo)

. Acto con socios del expresidente y precandidato a las elecciones del FC Barcelona, Joan Laporta. La Central (Carretera de Manlleu, 7, 12.00).

. El precandidato a las elecciones del FC Barcelona Marc Ciria presentará su plan social. Sede electoral, calle de Felipe Paz 10, 11.00 horas. (VÍDEO)

. El precandidato a las elecciones del FC Barcelona Xavier Vilajoana presenta su proyecto para el área deportiva. Sede electoral, Diagonal 682, 12.00

- LaLiga Hypermotion. 27ª jornada: Ceuta-Granada (20.30)

. Previas de los partidos Leganés-Cultural Leonesa, Deportivo-Eibar, Huesca-Mirandés, Almería-Córdoba y Las Palmas-Castellón.

- Liga francesa (jornada 23): Brest-Marsella (20:45).

- Previa general de la MLS 2026. Por Andrea Montolivo.

GOLF

- DP World Tour. Abierto de Kenia, en el Karen Country Club de Nairobi (hasta 22).

- PGA Tour. The Genesis Invitational, en The Riviera Country Club de Pacific Palisades, California (EE.UU.) (hasta 22). (FOTO)

HOCKEY HIERBA

- Pro Liga. Partido femenino Australia-España (7.30, en Hobart) y masculino Australia-España (9.30, en Hobart)

.

OLIMPISMO

- Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

. Pruebas con medallas:

13:10. Esquí estilo libre. Skicross fem. Finales.

13:30. Esquí estilo libre masc. Saltos acrobáticos.

14:15. Biatlón masc. Prueba salida masiva 15 km.

16:30. Patinaje de velocidad. 1.500 m femenino.

19:05. Curling masc. Por el bronce.

19:30. Esquí estilo libre masc. Halfpipe. final.

21:30. Short track masc. Relevos 5.000 m relevos. Final A.

22:07. Short track fem. 1.500 m. Final A.

RUGBY

- Seis Naciones. Previa de la tercera jornada.

.

TENIS

- Torneo WTA 1.000 de Dubai (hasta 21). (FOTO)

- Torneos ATP 500 en pista dura de Doha (hasta 21) y Río de Janeiro y 250 en tierra batida de Delray Beach (EEUU) (hasta 22).

TRIATLÓN

- Entrevista con el triatleta alicantino David Cantero (Recursos de archivo en EFEServicios. Referencias: 8023202823 y 8023202822)

WATERPOLO

- Liga de Campeones (F). Previa de la jornada 5 de la Liga de Campeones en la que el Terrassa recibe al Sabadell, el Mataró visita al Orizzonte (ITA) y el Sant Andreu recibe al ZV de Zaan (NED).

