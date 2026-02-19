Scariolo: El Unicaja tenía problemas físicos y hemos impuesto una intensidad muy alta

Valencia, 19 feb (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, destacó que el nivel físico que impusieron este jueves en el encuentro ante el Unicaja fue decisivo para llevarse el triunfo en los cuartos de final de la Copa del Rey.

"El Unicaja ha venido con problemas físicos y hemos puesto el partido en un plano de intensidad muy alto y han fallado algunos tiros que le han quitado confianza. Si fuera ellos no me angustiaría demasiado, estas cosas hay veces que pasan pero hay que pasar página. Están fastidiados pero seguro que recuperarán a todo el mundo y contra todos los siguientes rivales será complicado", destacó en la rueda de prensa posterior.

"Lo que ha encarrilado el partido a sido la prestación defensiva de todo el mundo, luego ha anotado uno u otro", apuntó.

El técnico italiano dijo que fue importante haber recuperado físicamente a todos los jugadores. "Creo que hemos estado bien para poder defender y poder competir contra un rival muy bueno que hace pocos días nos había puesto en grandes apuros", recordó.

"No he visto a ningún equipo que gane sin defender bien. El equipo tiene tendencia natural a atacar pero poco a poco los jugadores van encontrándose más cómodos. cuando tienes una naturaleza, es difícil producir todos los días en una faceta que no está en un adn pero en momentos dado sí y éste es uno", añadió.

Respecto a la semifinal ante el Valencia Basket dijo que es "un equipo buenísimo con una plantilla larguísima y con muchísimos manejadores".

"Están arriba en todo, hacen un trabajo de gran calidad con una selección de plantilla a la medida del entrenador. Tendrá el apoyo de todo su público pero creo que nos podemos plantear estar a la altura y competir con ellos", aseguró

Preguntado por haberse convertido Sergio Llull en el jugador con más minutos en la historia de la Copa destacó "su capacidad mental" y "llevar la concentración a cotas tan altas en la preparación de los partidos".

"Además es contagioso. Creo que es un ejemplo de liderazgo es contagioso al margen de todo lo que se han dicho de él", concluyó. EFE