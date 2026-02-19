Radu: "Es un resultado muy bueno para nosotros"

Redacción deportes, 19 feb (EFE).- El internacional rumano Ionut Radu, portero del Celta, destacó el paso de gigante que su equipo dio hacia los octavos de final de la Liga Europa ganando en el campo del PAOK (1-2), pero alertó del riesgo de confiarse porque “solo tenemos un gol de ventaja”.

“Es un resultado muy bueno para nosotros. Queríamos más, pero nos llevamos una victoria muy importante. Ahora nos toca rematar la eliminatoria en Balaídos”, indicó a los periodistas en la zona mixta del Toumba Stadium.

En este sentido, el guardameta celeste pidió afrontar el segundo partido “de la misma manera” que hicieron en Salónica, donde firmaron “un buen partido” en un ambiente “muy caliente”.

“Disfrutamos mucho en este partido y al final nos llevamos una victoria muy importante”, incidió Radu, a quien le gustaría ver repetida la jugada del gol del PAOK.

“Su delantero hizo un remate muy bueno, pero no sé si ha sido fuera de juego. Tengo que verlo”, concluyó. EFE

