Espana agencias

Radu: "Es un resultado muy bueno para nosotros"

Guardar

Redacción deportes, 19 feb (EFE).- El internacional rumano Ionut Radu, portero del Celta, destacó el paso de gigante que su equipo dio hacia los octavos de final de la Liga Europa ganando en el campo del PAOK (1-2), pero alertó del riesgo de confiarse porque “solo tenemos un gol de ventaja”.

“Es un resultado muy bueno para nosotros. Queríamos más, pero nos llevamos una victoria muy importante. Ahora nos toca rematar la eliminatoria en Balaídos”, indicó a los periodistas en la zona mixta del Toumba Stadium.

En este sentido, el guardameta celeste pidió afrontar el segundo partido “de la misma manera” que hicieron en Salónica, donde firmaron “un buen partido” en un ambiente “muy caliente”.

“Disfrutamos mucho en este partido y al final nos llevamos una victoria muy importante”, incidió Radu, a quien le gustaría ver repetida la jugada del gol del PAOK.

“Su delantero hizo un remate muy bueno, pero no sé si ha sido fuera de juego. Tengo que verlo”, concluyó. EFE

dmg/jl

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Yolanda Díaz llama a "duplicar fuerzas" frente al "odio de la extrema derecha": "Somos más poderosos"

Durante un mensaje en redes sociales, la vicepresidenta segunda pidió a la ciudadanía, especialmente a mujeres y trabajadores, unirse con determinación para ofrecer alternativas positivas ante el discurso radical, enfatizando la importancia de la movilización y el optimismo colectivo

Yolanda Díaz llama a "duplicar

Rufián afirma que el "burka" es una "salvajada" y que la izquierda no puede permitir que se invisibilice a las mujeres

Durante un debate sobre la legislación propuesta por Vox, el representante de ERC en la Cámara Baja acusó a sectores progresistas de tolerar prácticas que considera contrarias a la igualdad, instando a no justificar conductas que limitan la visibilidad femenina

Rufián afirma que el "burka"

Giráldez: "Pudimos matar la eliminatoria, pero no lo hemos conseguido"

Infobae

El Oviedo seguirá defendiendo la declaración de pérdida del encuentro para el Rayo

Infobae

Miguel Román: "Es un triunfo muy valioso"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La rotura del carril o

La rotura del carril o un fallo en la soldadura, principales hipótesis de la Guardia Civil un mes después del accidente de tren en Adamuz

Deniegan la nacionalidad española a un estadounidense que alegaba origen sefardí: la Justicia no acepta valoraciones favorables de notarios

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela tras acreditarse sus vínculos familiares y pertenencia a entidades judías

El juicio contra las narcolanchas en Vigo tendrá que esperar: lo suspenden tres veces seguidas porque un acusado no tenía wifi y un abogado llegó tarde

Grande-Marlaska no se ha puesto en contacto con la agente que denunció al DAO por agresión sexual tras haber supeditado su dimisión a que esta no se sintiese “protegida”

ECONOMÍA

Repsol reactiva su apuesta por

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”