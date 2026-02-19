Quique Llopis iguala su récord de España y lanza un nuevo aviso para los Mundiales

Redacción deportes, 19 feb (EFE).- El español Enrique Llopis volvió a enviar un serio aviso con vistas a los Mundiales en pista cubierta que se disputarán el próximo mes de marzo en la ciudad polaca de Torun, tras igualar este jueves su récord de España de los 60 metros vallas al firmar un tiempo de 7.45 segundos en la reunión de Lievin (Francia).

El valenciano, cuarto en los 110 metros vallas en los Juegos Olímpicos de París y en los Mundiales Tokio 2025, compartió la primera plaza con el francés Just Kwaou-Mathey, bronce en los últimos Europeos bajo techo, que, como Llopis, completó la distancia en 7.45 segundos.

Un registro que confirma a Llopis, de 25 años, en la tercera plaza de la clasificación mundial del año por detrás del estadounidense Trey Cunningham, que corrió el pasado 13 de febrero en 7.37, y el polaco Jakub Szymanski, que cuenta este curso con un crono de 7.43.

Peor fortuna tuvo el otro representante español en la prueba de las vallas altas, el navarro Asier Martínez, que no pudo acceder a la final tras concluir sexto en la segunda semifinal con un tiempo de 7.66 segundos.

Siete centésimas más que los 7.59 que Martínez, campeón Europa 110 metros vallas en Múnich 2022 y bronce en los Mundiales disputados ese mismo año en Eugene, tiene como mejor registro de la temporada.

Esa marca asegura al navarro, de 25 años, una plaza en los próximos Mundiales bajo techo de Torun, tras rebajar los 7.65 que exige la Federación Internacional para competir en la ciudad polaca.

El español de origen cubano Jordan Díaz, vigente campeón olímpico de triple salto, que tenía previsto disputar en Lievin su primera competición desde que tuvo que retirarse por lesión de los Mundiales del pasado mes de septiembre en Tokio, finalmente no compitió, sin que se haya informado, por el momento, del motivo de su baja. EFE