PP dice que si Marlaska ocultó la denuncia contra el DAO deberá responder ante la Justicia

Toledo, 19 feb (EFE).- El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha manifestado este jueves que si el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sabía y ocultó la denuncia por agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, "con su dimisión no sería bastante y tendría que ser la Justicia la que le obligara a dar explicaciones".

En declaraciones a los medios en Toledo, el dirigente popular afirmó: "si la presunta violación es un hecho repugnante e imperdonable, que un ministro del Interior o que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad oculte algo así, aparte de ser indecente se merece que todo el peso de la ley caiga sobre él".

Asimismo, ha calificado de "valiente" a la presunta víctima porque ha denunciado ante la Justicia un hecho "absolutamente deleznable" como es una violación y además de un superior jerárquico y no en cualquier contexto, sino dentro de una realidad como es la de la Policía Nacional.

Ha lamentado que tras los hechos denunciados, José Ángel González siguiera siendo DAO y haciendo "semejante salvajada" porque "Marlaska decidió estirar su vida útil como alto mando de la Policía Nacional e incluso aprovechó un decreto que para lo que se diseñó fue para poner a disposición de los damnificados de la dana todo el apoyo de la Administración". EFE