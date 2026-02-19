Espana agencias

PP dice que si Marlaska ocultó la denuncia contra el DAO deberá responder ante la Justicia

Guardar

Toledo, 19 feb (EFE).- El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha manifestado este jueves que si el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sabía y ocultó la denuncia por agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, "con su dimisión no sería bastante y tendría que ser la Justicia la que le obligara a dar explicaciones".

En declaraciones a los medios en Toledo, el dirigente popular afirmó: "si la presunta violación es un hecho repugnante e imperdonable, que un ministro del Interior o que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad oculte algo así, aparte de ser indecente se merece que todo el peso de la ley caiga sobre él".

Asimismo, ha calificado de "valiente" a la presunta víctima porque ha denunciado ante la Justicia un hecho "absolutamente deleznable" como es una violación y además de un superior jerárquico y no en cualquier contexto, sino dentro de una realidad como es la de la Policía Nacional.

Ha lamentado que tras los hechos denunciados, José Ángel González siguiera siendo DAO y haciendo "semejante salvajada" porque "Marlaska decidió estirar su vida útil como alto mando de la Policía Nacional e incluso aprovechó un decreto que para lo que se diseñó fue para poner a disposición de los damnificados de la dana todo el apoyo de la Administración". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Viernes 20 de febrero de 2026

Infobae

Aspas: "Nos queda la pena que hemos pasado del 0-3 al 1-2"

Infobae

Badio: En el momento duro, defendimos bien y pudimos correr

Infobae

Alcaraz, número uno hasta Montecarlo: "No pude aprovechar las ocasiones en el primer set"

Infobae

Maxim van Gils, que se fracturó la pelvis, tiene también lesión en el hombro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los delitos graves crecen en

Los delitos graves crecen en España por tercer año consecutivo: “Desmonta el discurso triunfalista de Marlaska”

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez: “Reconoce los delitos”, pero ya estaban prescritos

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

PP y PSOE empatan en Castilla y León, según el CIS: solo les separa un punto y Vox perdería votos respecto a 2022

Ni el catalán ni el euskera serán obligatorios para que los migrantes en España accedan a la regularización extraordinaria: el Gobierno aclara las condiciones

ECONOMÍA

El aviso de los sindicatos

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

Estas son las ayudas económicas para las mujeres emprendedoras en España

La Unión Europea cifra en 300.000 millones el coste de no haber aplicado Mercosur desde 2021 y alerta de una desventaja de las empresas europeas

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”